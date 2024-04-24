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Отряд МЧС из Татарстана продолжает откачивать воду в подтопленном Оренбурге
Мобильный отряд Республики Татарстан продолжает оказывать помощь пострадавшим от наводнения в Оренбурге.
Только за вчерашний день десять групп спасателей с мотопомпами откачали 2506 кубических метров воды. Таким образом 14 домохозяйств и территории двух улиц были освобождены от воды.
Начиная с 20 апреля откачана вода в 83 домовладениях и с двух улиц общим объемом 9079 кубических метров.
Напомним, мобильный отряд из 52 человек, 10 единиц техники и 6 плавсредств из Татарстана прибыл в Оренбургскую область для борьбы с последствиями паводка. Каждый из участников оснащен необходимым шанцевым инструментом и мотопомпами для откачки воды.
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