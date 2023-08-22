Отряд «Эспаньола» сообщил о гибели под Бахмутом санинструктора Дмитрия Игнатова

О гибели российского санинструктора из отряда особого назначения «Эспаньола» Дмитрия Игнатова сообщил накануне телеграм-канал подразделения.

«Под Бахмутом в ходе очередного замеса погиб авторитетный представитель ОФ-конторы «Коалиция» из Санкт-Петербурга, санинструктор группы штурмовиков Бригады Эспаньола Дмитрий Игнатов, позывной «Сухарь» (05.04.81 — 20.08.23). Быть воином — жить вечно! До встречи, брат!», – говорится в сообщении.

Напомним, бойцами вышеупомянутого подразделения являются футбольные фанаты разных российских клубов. Недавно ряды отряда пополнил 47-летний экс-футболист сборной России Андрей Соломатин. В подразделении он получил позывной «Солома».