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Отряд «Эспаньола» сообщил о гибели под Бахмутом санинструктора Дмитрия Игнатова
О гибели российского санинструктора из отряда особого назначения «Эспаньола» Дмитрия Игнатова сообщил накануне телеграм-канал подразделения.
«Под Бахмутом в ходе очередного замеса погиб авторитетный представитель ОФ-конторы «Коалиция» из Санкт-Петербурга, санинструктор группы штурмовиков Бригады Эспаньола Дмитрий Игнатов, позывной «Сухарь» (05.04.81 — 20.08.23). Быть воином — жить вечно! До встречи, брат!», – говорится в сообщении.
Напомним, бойцами вышеупомянутого подразделения являются футбольные фанаты разных российских клубов. Недавно ряды отряда пополнил 47-летний экс-футболист сборной России Андрей Соломатин. В подразделении он получил позывной «Солома».
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