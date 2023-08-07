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Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин уехал добровольцем в СВО
О решении экс-футболиста сборной России 47-летнего Андрея Соломатина вступить в ряды одного из российских подразделений, проходящих службу в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил телеграм-канал Mash.
На видеозаписи, которую опубликовали авторы канала, Соломатин в полной боевой выкладке сообщает о вступление в отряд особого назначения «Эспаньола» и о том, что находится в Бахмуте (Артемовск). Также из публикации известно, что футболист получил позывной «Солома».
Напомним, вышеупомянутое подразделение известно тем, что в его состав входят футбольные фанаты разных российских клубов. Ранее сообщалось, что новичкам попасть в отряд нелегко – требуется серьезная физическая и психологическая подготовка.
Тренировкой прошедших отбор бойцов занимаются члены отряда, принимавшие участие в городских боях за Мариуполь. Месяц назад военкор Юрий Подоляка опубликовал в своем телеграм-канале короткий ролик, рассказывающий о подготовке «команды Эспаньолы».
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