Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин уехал добровольцем в СВО

О решении экс-футболиста сборной России 47-летнего Андрея Соломатина вступить в ряды одного из российских подразделений, проходящих службу в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил телеграм-канал Mash.

На видеозаписи, которую опубликовали авторы канала, Соломатин в полной боевой выкладке сообщает о вступление в отряд особого назначения «Эспаньола» и о том, что находится в Бахмуте (Артемовск). Также из публикации известно, что футболист получил позывной «Солома».

Напомним, вышеупомянутое подразделение известно тем, что в его состав входят футбольные фанаты разных российских клубов. Ранее сообщалось, что новичкам попасть в отряд нелегко – требуется серьезная физическая и психологическая подготовка.

Тренировкой прошедших отбор бойцов занимаются члены отряда, принимавшие участие в городских боях за Мариуполь. Месяц назад военкор Юрий Подоляка опубликовал в своем телеграм-канале короткий ролик, рассказывающий о подготовке «команды Эспаньолы».