«Отразили 11 атак неприятеля»: история мобилизованного депутата из Татарстана

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Под руководством Руслана Шайхутдинова бойцы успешно отразили атаку противника

Министерство обороны России рассказало о новых примерах героизма и смелости среди участников специальной военной операции на Украине. Накануне в эфире «Первого канала» появилось сообщение о том, что старший лейтенант Руслан Шайхутдинов, уроженец Алькеевского района, депутат Совета Базарно-Матакского сельского поселения, со своим подразделением отразил 11 атак украинских формирований.

«Наши мотострелки удержали поселок, противник с потерями отступил», – говорится в сообщении.

Как отмечают некоторые СМИ, Руслан Шайхутдинов руководил обороной мотострелкового подразделения на одном из опорных пунктов российских войск.

Благодаря четким действиям командира удалось распределить огневые задачи и отразить 11 атак украинских солдат. В результате противник понес значительнее потери.

Спустя 13 лет Шайхутдинов снова оказался в военной форме

Руслан Шайхутдинов родился в селе Базарные Матаки Алькеевского района РТ.

В 2008 году он окончил Казанское военное артиллерийское командное училище со специальностью инженера-электромеханика. После учебы Шайхутдинов ушел в армию, где был командиром взвода, старшим офицером батарей. Он отвечал за состояние и боевую готовность огневых взводов, подготовку их к боевым действиям и за выполнение ими боевых задач.

Фото: © «Алькеевские вести»

Вернувшись в родной район, где родился и вырос, Шайхутдинов пришел на работу в Исполнительный комитет Алькеевского муниципального района, где стал начальником отдела по молодежной политике и спорту.

В 2010 году он покидает кресло «чиновника» и устраивается электромонтером по эксплуатации распределительных сетей 2-го разряда Чистопольских электрических сетей. Быстро схватывающего все на лету и обладающего организаторскими способностями специалиста заметило руководство: вначале Шайхутдинова назначают главным инженером, а позднее – руководителем районных электросетей. На этой должности он успел проработать два года.

Руслан Шайхутдинов защищает страну с первых дней мобилизации. Ему, как выпускнику военного училища, вручили повестку на следующий день после объявления частичной мобилизации. Уже на следующее утро после вручения повестки родители, родные, друзья проводили его в дальний путь. И вот Шайхутдинов снова в военной форме.

За время службы снискал авторитет и уважение среди сослуживцев

Недавно «Алькеевские вести» пообщались с родными мобилизованного.

«Мы собираем Руслана в дорогу: готовим одежду, продукты, а сами еще не до конца понимаем, куда провожаем сына. Те первые дни мы провели в шоковом состоянии, – вспоминала мама бойца Роза Шайхутдинова.

После мобилизации Руслан регулярно сообщал родным, что у него все хорошо.

Фото: © «Алькеевские вести»

Недавно в Казань приезжал командир Руслана. Родители и семья младшего брата Руслана начали готовить вещи для отправки на командирской машине. Осознав, что собранный груз в «УАЗике» не поместится, к машине приладили фаркоп для прицепа. Вот уже и прицеп заполнился, а вещей для отправки военным оставалось еще немало.

В результате близкие Руслана решили отправиться в путь на двух машинах. Сопровождать их в дальней дороге вызвались друзья Руслана – Ильнар и Ленар Рязаповы. Как выяснилось, они уже несколько раз отвозили гуманитарные грузы в зону СВО.

Батальон Руслана находится на передовой, поэтому семья Шайхутдиновых не смогла увидеть сына. Глава семьи Ринат Шайхутдинов передал военным привезенные с алькеевской земли гостинцы и горячие приветы. А командование воинской части, где служит Руслан, вручило им Благодарственное письмо за моральную и материальную поддержку бойцов.

«Я был обрадован тем, что наш сын за время службы снискал авторитет и уважение у командира, сослуживцев, – отвечает Ринат.

К слову, «Сетевая компания» республики взяла на себя ремонт довольно сильно поврежденного в «горячей точке» автомобиля Руслана. Вскоре будет решен и вопрос доставки этой «Нивы» Руслану Шайхутдинову, отметили «Алькеевские вести».

Фото: © «Алькеевские вести»

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.