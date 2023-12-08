Депутат из Татарстана со своим подразделением в зоне СВО отразил 11 атак противника

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Новые имена героев спецоперации сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в эфире «Первого канала», старший лейтенант Руслан Шайхутдинов со своим подразделением отразил 11 атак украинских формирований.

«Наши мотострелки удержали поселок, противник с потерями отступил», – указано в сообщении.

Отметим, что Руслан Шайхутдинов – депутат Совета Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района. Он работал начальником Алькеевских электрических сетей филиала «Сетевой компании» Чистопольские электрические сети.

После того, как Россия объявила о частичной мобилизации, Руслана Шайхутдинова в первые же дни призвали на службу. Ему, как выпускнику военного училища, офицеру вручили повестку. А уже на следующее утро родители, родные, друзья проводили его в дальний путь.