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Руc Тат
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СВО 8 декабря 2023 10:43

Депутат из Татарстана со своим подразделением в зоне СВО отразил 11 атак противника

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Фото: скриншот

Новые имена героев спецоперации сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в эфире «Первого канала», старший лейтенант Руслан Шайхутдинов со своим подразделением отразил 11 атак украинских формирований.

«Наши мотострелки удержали поселок, противник с потерями отступил», – указано в сообщении.

Отметим, что Руслан Шайхутдинов – депутат Совета Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского муниципального района. Он работал начальником Алькеевских электрических сетей филиала «Сетевой компании» Чистопольские электрические сети.

После того, как Россия объявила о частичной мобилизации, Руслана Шайхутдинова в первые же дни призвали на службу. Ему, как выпускнику военного училища, офицеру вручили повестку. А уже на следующее утро родители, родные, друзья проводили его в дальний путь.

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#спецоперация на Украине
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