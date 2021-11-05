Отравившиеся в Хургаде туристы из Татарстана готовят досудебную претензию к туроператору

В Россию из Египта вернулись большинство туристов, которые отравились в одном из отелей Хургады. Домой прилетела и семья из Казани – Елена, ее шестилетний сын и мама, которые также были в числе отдыхающих, отравившихся в ресторане гостиницы на египетском курорте.

«Мы вернулись домой. Признаки отравления еще есть – у всех сильная слабость и диарея. Продолжаем лечение теперь здесь», – поделилась с агентством Елена.

Женщина рассказала, что в египетском госпитале в основном лечили капельницами и антибиотиками, однако сами условия в больнице оставляли желать лучшего. Не было элементарных средств гигиены – туалетной бумаги, мыла, отсутствовала питьевая вода, а постельное белье не менялось.

«В больнице было много детей, у всех диарея, рвота, а их даже вытереть нечем и вымыть негде. Только после приезда представителей МИДа России в больницу нам стали выдавать питьевую воду», – вспоминает Елена.

По словам женщины, после многочисленных жалоб туристов госпиталь, также как и отель, закрыли. Сейчас проводятся проверки.

После возвращения в Россию пострадавшие туристы создали чат, где общаются и рассказывают о своем самочувствии. Как стало известно агентству, сейчас туристы готовят досудебную претензию к туроператору, чтобы получить от отеля компенсацию.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что десятки туристов из России отравились в отеле в Хургаде.