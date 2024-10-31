Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Первый экспортный поезд в Китай ушел с терминала «Один пояс, один путь»
Первый экспортный поезд в Китай отправлен с терминала «Один пояс, один путь». Это часть логистического комплекса, который реализует ОЭЗ «Алабуга» в Тукаевском районе Татарстана.
«Железнодорожный состав из 76 контейнеров был отправлен с продукцией агропромышленного комплекса РТ в Китай», – сообщается в телеграм-канале терминала.
Вместимость терминала составляет восемь тыс. контейнеров единовременного хранения, а длина площадки превышает один километр. Использовать мощности комплекса смогут как малый и средний, так и крупный бизнес.
Контейнерный терминал будет еженедельно минимум по одному поезду принимать из Китая и отправлять обратно в Китай.
Проект даст возможность закольцевать контейнерные поставки с Поднебесной.
В КНР будет поставляться нефтехимическая продукция и сельхозпродукция, а обратно возвращаться компоненты для промышленных предприятий и товары e-commerce.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»