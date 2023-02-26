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Сегодня в казанском ТРЦ «Тандем» полицейские задержали группу подростков
Сегодня по соцсетям и мессенджерам разлетелось видео задержания подростков в торговом центре в Казани.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что внимание полицейских привлекла группа молодых людей в черной одежде.
Как стало известно «Татар-информу», задержаны были порядка 15 человек, всем парням от 14 до 17 лет. Молодых людей увезли в отдел полиции. Каждый из них, по информации «Татар-информа», утверждал, что пришел в этот вечер в торговый центр по своим делам – кто-то в кино, кто-то за покупками, кто-то увидеться с девушкой.
После опроса каждого из молодых людей передали родителям.
По данным источника «Татар-информа», юноши прибыли в комплекс организованно и могут являться членами новоявленной субкультуры ЧВК «Редан». Не так давно она стала проявляться в Сети, публикуя записи массовых драк редановцев с другими подростками.
В социальных сетях пишут, что аналогичные задержания прошли сегодня в торговых центрах других крупных городов страны, к примеру, в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
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