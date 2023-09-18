«Отпетые мошенники» станут хедлайнером Дня города в Нижнекамске

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22 и 23 сентября в Нижнекамске на нескольких площадках состоятся праздничные мероприятия в честь 57-летия города. Предстоящие события на деловом понедельнике анонсировал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

В пятницу, 22 сентября, запланирована акция «На работу на велосипеде». В 17.30 в театральном комплексе «Джалиль» состоится показ спектакля «Голоса города Н». Вход свободный.

23 сентября в Нижнекамске пройдет открытие ряда знаковых объектов. В 10.00 ожидается открытие бульвара имени Баки Урманче, в 10:30 — комплекса «Святой Ключ».

«В субботу у нас будет открытие бульвара Баки Урманче. При поддержке компании Сибур высадили там сирени — получился такой сиреневый сад. Это, наверное, такой некий стандарт, к которому мы будем стремиться, чтобы наши променады превратились в прекрасные бульвары и скверы», — отметил спикер.

Изюминкой города Муллин назвал комплекс «Святой Ключ». «Спасибо нашим промышленным компаниям, которые поддерживают наши проекты. И это совместные проекты, которые реализуются в городе», — отметил он.

С 12 до 18 часов в экстрим-парке «Айда» пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства.

Праздничные мероприятия пройдут и в городском парке «Семья». В 13.00 запланированы фестиваль скандинавской ходьбы и семейная развлекательная программа. Желающие смогут посетить спортивные и интерактивные площадки, точки здоровья, детскую благотворительную ярмарку «Сотвори искусство» и выставку с работами участников фотоконкурса «Город энергии».

Также на площадке около торгового центра «Манзара» на проспекте Шинников с 13.00 до 21.00 будет работать первый гастрономический фестиваль и ярмарка «Бахча-фест», а с 16.00 часов до 18.30 все желающие смогут посетить выставку мототехники.

С 16.00 до 21.00 запланирована концертная программа с участием творческих коллективов города. Перед жителями выступят группа «Казан Егетлере», Guns и Динара Рахимова и российская поп-группа «Отпетые мошенники».

Рамиль Муллин пригласил всех на праздник. «22 сентября Нижнекамску исполнится 57 лет. В этот день мы должны вспомнить наших первостроителей, первых руководителей города, врачей и педагогов, а также чествовать тех, кто сегодня с нами, и помогает создавать лучший город для жизни. На их примере мы должны воспитывать наших детей», — резюмировал он.