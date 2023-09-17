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В Нижнекамске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта и граффити
23 сентября, в День города, в нижнекамском экстрим-парке «Айда» состоится фестиваль экстремальных видов спорта и уличного искусства. По различным направлениям здесь будут соревноваться более 100 ребят.
«Ожидается 50 участников по направлению BMX, более 50 — по уличному скейтбордингу. Оценивать выступления будут судьи. В будущем планируем сделать фестиваль республиканским», — рассказала «Татар-информу» директор молодежного центра инициатив «Ковер» Алия Миннуллина.
С 13.00 начнутся соревнования по катанию и выполнению трюков на специализированном велосипеде BMX. А с 14.00 до 15.30 откроется турнир по уличному скейтбордингу. Победителей состязаний ждут призы.
Также приглашенный судья из Казани проведет два мастер-класса для спортсменов: по женскому скейтбордингу и трюкам для профессионалов.
В этот же день будет организован фестиваль граффити.
«Экстрим-парк был открыт два года назад, в 2021 году. Но уже появились вандалы, которые в ночное время разрисовали нам боул. Мы будем все это закрашивать, превращать надписи в объекты искусства. Фестиваль граффити будет проходить в течение всего события — с 10.00 до 18.00», — поделилась собеседница агентства.
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