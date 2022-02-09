Отоларинголог посоветовал сразу же обращаться к врачу при появлении насморка

Насморк — один из наиболее частых симптомов омикрон-штамма коронавируса, и при первых же признаках заложенности носа нужно сразу же обращаться к медикам, отметил в интервью радио Sputnik врач-отоларинголог клиники «Город Детства» Иван Лесков.

Эксперт обратил внимание на то, что насморк при коронавирусе ничем не отличается от обыкновенного и пациент не сможет самостоятельно определить, связан появившийся симптом с Covid-19 или нет.

«Ковидный насморк от нековидного не отличается, к сожалению, ничем. Это заложенность носа, сначала неприятные ощущения в горле, затем выделения из носа. Начинаются как водянистые, потом идут слизистые, а потом даже могут перейти в гнойные, причем все это может быть проявлением Covid-19», — объяснил Лесков.

Он также напомнил, что «омикрон» отличается от своих предшественников, так как он чаще всего протекает без потери обоняния и вкуса и больше напоминает обычную простуду.

По словам специалиста, наибольшую опасность для окружающих инфицированный «омикроном» представляет в самые первые дни болезни.

«Первые 2-3 дня такой человек очень опасен в плане заражения, потом опасность снижается. Человек перестает быть заразным примерно через 5-10 дней, здесь, к несчастью, нет четкого представления», — подчеркнул врач.

Лесков посоветовал людям, которые категорически не хотят обращаться к врачу по тем или иным причинам, перестраховаться и, как минимум, сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию.

Штамм коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон». Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов после инфицирования.