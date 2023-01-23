Пресс-конференция о гастролях симфонического оркестра Башкирии отменена из-за непогоды

Пресс-конференция, посвященная гастролям Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан в Татарстане, которая должна была состояться сегодня в «Татар-информе», отменена. Из-за неблагоприятных метеоусловий – тумана и видимости менее 200 метров – самолет, на которым должны были прибыть гости республики, не смог совершить посадку в аэропорту Казани.

Редакция «Татар-информа» приносит извинения за доставленные неудобства участникам конференции. Позднее будет опубликован эксклюзивный материал о гастрольном туре НСО РБ.

В то же время гастрольный тур Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан состоится, как и запланировано.

Концерт в Нижнекамске пройдет 29 января, в Казани — 30 января. Завершится тур 31 января в Набережных Челнах.

В программе заявлены «Рапсодия», «Медленный вальс» и «Лунный свет» из «Бергамасской сюиты» Клода Дебюсси, а также Первая и Седьмая симфонии Яна Сибелиуса.

Солист — генеральный директор НСО РБ, народный артист РБ Артур Назиуллин. За дирижерским пультом — главный дирижер НСО РБ, заслуженный артист РБ Дмитрий Крюков.

Отметим, что сегодня из-за тумана были отменены шесть рейсов, направлявшихся в Казань.