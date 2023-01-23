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Ру Тат
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Происшествия
23 января 2023  15:15
Полина Шевчук

Из-за тумана шесть рейсов, направлявшихся в Казань, ушли на запасные аэродромы

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Из-за неблагоприятных метеоусловий – тумана и видимости менее 200 метров – несколько рейсов, направлявшихся в Казань, ушли на запасные аэродромы. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Так командирами экипажей рейсов из Минеральных Вод, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Калининграда и Сочи было принято решение уйти на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – пояснил Гаталуллин.
 

#аэропорт Казань #туман
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