Из-за тумана шесть рейсов, направлявшихся в Казань, ушли на запасные аэродромы

Из-за неблагоприятных метеоусловий – тумана и видимости менее 200 метров – несколько рейсов, направлявшихся в Казань, ушли на запасные аэродромы. Об этом «Татар-информу» сообщил пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Так командирами экипажей рейсов из Минеральных Вод, Новосибирска, Уфы, Челябинска, Калининграда и Сочи было принято решение уйти на запасные аэродромы в Самару и Ульяновск.

«С пассажирами работают представители авиакомпаний в соответствии с Федеральными авиационными правилами», – пояснил Гаталуллин.

