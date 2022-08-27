«Отлично прокатились!»: Минниханов показал мотопробег по Казани с высоты птичьего полета

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале видео с самыми яркими моментами сегодняшнего мотопробега по центру Казани «Два Кремля». Кроме обычных видеокадров праздника, на нем запечатлена съемка с воздуха в момент, когда колонна байкеров движется по мосту Миллениум.

«Отлично прокатились!», – подписал Минниханов видео.

Напомним, Президент РТ возглавил колонну из 500 байкеров. На празднике жителей и гостей города ждали зрелищные показательные выступления байкеров-профессионалов, выступления звезд эстрады, мастер-классы и шоу велосипедистов.