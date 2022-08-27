Минниханов возглавил колонну байкеров на мотофестивале «Два Кремля»

Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

В Казани стартовал четвертый по счету мотофестиваль «Два Кремля», который объединил сотни участников из разных городов России. Мотоколонну байкеров, которая прибыла к площадке возле центра семьи «Казан», возглавил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Вместе с байкерами Минниханов проследовал к сцене фестиваля, откуда поприветствовал многочисленных гостей события и поздравил их с предстоящим праздником – Днем Республики Татарстан и города Казани.

«Поздравляю всех с наступающим Днем республики и Днем нашей столицы. Огромные слова благодарности выражаю организаторам этого мотопробега, в нем принимают участие более пятисот участников», – сказал он.

Президент РТ обратил внимание, что это мероприятие должно привлечь внимание людей к теме безопасного движения на дорогах и соблюдения ПДД. «Самое главное – безопасность на дорогах. Как нужно ездить [соблюдая правила дорожного движения], эта культура – она очень важна», – подчеркнул Президент Татарстана.

Фото: © Егор Никитин / «Татар-информ»

После приветственной церемонии стартовала основная часть фестиваля. Организаторы подготовили для гостей зрелищные показательные выступления байкеров-профессионалов, выступления звезд эстрады, мастер-классы и шоу велосипедистов.

На праздничной площадке работают фуд-корт и детский уголок с аниматорами – для юных посетителей здесь проведут конкурсы и викторины. Здесь же заработали торговые палатки, фотозоны, выставка мотоциклов и ретроавтомобилей, а также патрульной техники и лаборатории безопасности Управления ГИБДД МВД по РТ. С призывом строго соблюдать правила дорожного движения со сцены обратились юные инспекторы движения.