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Открывается новый авиарейс из Казани в Бишкек
С 16 июля стартуют прямые рейсы из Казани в Бишкек. Полеты будут осуществляться компанией «Уральские авиалинии», сообщает Международный аэропорт «Казань».
Отправиться в столицу Киргизии можно будет по субботам, время в пути составит чуть больше трех часов. Самолет вылетит из Казани в 22.35 и приземлится в 23.00 по местному времени. В обратном направлении рейсы будут проводиться по воскресеньям. Вылет назначен на 6.15, а приземление — на 12.15.
Время в Киргизии на три часа опережает московское, напомнили в аэропорту.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Казани в Сочи.
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