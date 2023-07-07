Открывается новый авиарейс из Казани в Бишкек

Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

С 16 июля стартуют прямые рейсы из Казани в Бишкек. Полеты будут осуществляться компанией «Уральские авиалинии», сообщает Международный аэропорт «Казань».

Отправиться в столицу Киргизии можно будет по субботам, время в пути составит чуть больше трех часов. Самолет вылетит из Казани в 22.35 и приземлится в 23.00 по местному времени. В обратном направлении рейсы будут проводиться по воскресеньям. Вылет назначен на 6.15, а приземление — на 12.15.

Время в Киргизии на три часа опережает московское, напомнили в аэропорту.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Казани в Сочи.