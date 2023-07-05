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Новости Татарстана и Казани
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«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Казани в Сочи
Об увеличении количества прямых авиарейсов из столицы Татарстана в Сочи сообщила пресс-служба компания «Аэрофлот».
Таким образом, количество рейсов из Казани в приморский город увеличится до 14.
«В сезон отпусков и каникул мы добавили ещё по одному ежедневному рейсу из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы на знаменитый курорт Черноморского побережья», – говорится в сообщении.
Напомним, что вышеупомянутое направление является не единственным для жителей Татарстана. В текущем туристическом сезоне из Казани можно улететь в Екатеринбург, Горно-Алтайск, Красноярск и другие регионы страны.
Кроме того, Казань предлагает жителям и гостям города водные круизы по Волге. В их числе длительные маршруты, к примеру, до Санкт-Петербурга и так называемые круизы входного дня, благодаря которым в выходные можно посетить Самару и Нижний Новгород.
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