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Руc Тат
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Общество 5 июля 2023 15:49

«Аэрофлот» увеличит количество рейсов из Казани в Сочи

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Фото: © Ильнар Тухбатов/«Татар-информ»

Об увеличении количества прямых авиарейсов из столицы Татарстана в Сочи сообщила пресс-служба компания «Аэрофлот».

Таким образом, количество рейсов из Казани в приморский город увеличится до 14.

«В сезон отпусков и каникул мы добавили ещё по одному ежедневному рейсу из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы на знаменитый курорт Черноморского побережья», – говорится в сообщении.

Напомним, что вышеупомянутое направление является не единственным для жителей Татарстана. В текущем туристическом сезоне из Казани можно улететь в Екатеринбург, Горно-Алтайск, Красноярск и другие регионы страны.

Кроме того, Казань предлагает жителям и гостям города водные круизы по Волге. В их числе длительные маршруты, к примеру, до Санкт-Петербурга и так называемые круизы входного дня, благодаря которым в выходные можно посетить Самару и Нижний Новгород.

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