Открытый люк на Назарбаева закрыли после жалобы казанцев

Коварная ловушка в виде открытого люка ликвидирована по просьбе казанцев.

Накануне жители города обнаружили открытый канализационный люк на улице Назарбаева без каких-либо предупредительных знаков. В результате ситуацию на контроль взяла прокуратура Казани.

Как стало известно «Татар-информу», на сегодняшний день Комитет внешнего благоустройства устранил нарушение – люк установлен.