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Происшествия 11 декабря 2023 12:04

Открытый люк на Назарбаева закрыли после жалобы казанцев

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Коварная ловушка в виде открытого люка ликвидирована по просьбе казанцев.

Накануне жители города обнаружили открытый канализационный люк на улице Назарбаева без каких-либо предупредительных знаков. В результате ситуацию на контроль взяла прокуратура Казани.

Как стало известно «Татар-информу», на сегодняшний день Комитет внешнего благоустройства устранил нарушение – люк установлен.

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