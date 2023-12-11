Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Открытый люк на Назарбаева закрыли после жалобы казанцев
Коварная ловушка в виде открытого люка ликвидирована по просьбе казанцев.
Накануне жители города обнаружили открытый канализационный люк на улице Назарбаева без каких-либо предупредительных знаков. В результате ситуацию на контроль взяла прокуратура Казани.
Как стало известно «Татар-информу», на сегодняшний день Комитет внешнего благоустройства устранил нарушение – люк установлен.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников