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Происшествия 10 декабря 2023 19:42

Прокуратура Казани проверит сообщение об открытом люке на Назарбаева

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Прокуратура Казани проверит сообщение об открытом люке по улице Назарбаева.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась публикация, в которой говорится о том, что по адресу Назарбаева,70 открыт люк. Автор публикации отмечает, что колодец достаточно глубокий, куда запросто может провалиться ребенок.

«Информация передана в прокуратуру Казани для организации проверки и принятия мер реагирования», – отметили в Telegram-канале прокуратуры РТ.

Фото: © соцсети

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