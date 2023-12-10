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Прокуратура Казани проверит сообщение об открытом люке на Назарбаева
Прокуратура Казани проверит сообщение об открытом люке по улице Назарбаева.
Ранее в местных Telegram-каналах появилась публикация, в которой говорится о том, что по адресу Назарбаева,70 открыт люк. Автор публикации отмечает, что колодец достаточно глубокий, куда запросто может провалиться ребенок.
«Информация передана в прокуратуру Казани для организации проверки и принятия мер реагирования», – отметили в Telegram-канале прокуратуры РТ.
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