Открытое горение на нефтезаводе в Ангарске ликвидировано

На промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК), где сегодня утром начался пожар, ликвидировано открытое горение. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области в своем Telegram-канале.

«В 10.59 (5.59 по Москве) пожар на площади 2,5 тыс. кв. метров ликвидирован. В настоящее время производится проливка и охлаждение установки, а также разборка строительных конструкций», — пояснили спасатели.

Как сообщал ранее «Татар-информ», сегодня около 6 часов утра (часа ночи по московскому времени) на технологической установке промплощадки АНХК начался пожар, огонь охватил примерно 2,5 тыс. кв. метров. К 8.18 (3.18 по Москве) пламя было локализовано.

Возможной причиной возгорания МЧС назвало «загазованность систем технологической установки». Следственное управление СКР по региону рассказало о двух погибших в результате пожара. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, еще четыре человека пострадали, один из них госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил в Telegram-канале данные о жертвах, заявив, что из-за взрыва и пожара на нефтезаводе погибли два и пострадали два человека.

«Сейчас мне доложили о том, что в результате взрыва и пожара на территории АНХК, к сожалению, погибли два сотрудника, еще два пострадали. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших», — написал он.