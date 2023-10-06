8 полос, велодорожки и новые остановки: когда откроют мост на улице Назарбаева в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Так мост выглядел до проведения ремонтных работ. В 2019 году специалисты обследовали конструкцию и пришли к выводу: сооружение аварийное. Сначала запретили движение тяжеловесной техники и ограничили скорость для легковых автомобилей – не более 40 км/ч.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошлом году рабочие начали демонтаж пешеходной части и заметили опасную деформацию конструкции, а также трещины в опорах. В конце сентября объект полностью закрыли для движения и приступили к полной реконструкции моста.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Площадь Вахитова – очень важный транспортный узел. Но из-за ремонта пришлось пересмотреть схему движения. Поток направили в объезд. Изменения коснулись маршрутов общественного транспорта – автобусов №5, 25, 43, 68, 71 и 77. Некоторым пришлось делать большой крюк через оживленный центр города.

Предполагается, что после сдачи моста в эксплуатацию автобусы будут курсировать как раньше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тендер на реконструкцию моста через озеро Нижний Кабан выиграла компания «Мосты и дороги».

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркивал, что это будет именно реконструкция, а не ремонт, поскольку мост будет расширен.

Фото: kzn.ru

Стоимость работ в рамках госконтракта составила 1,1 млрд рублей. Деньги выделил бюджет Татарстана.

Реконструкция затронула участок длиной около 430 метров. Был демонтирован старый мост и построен новый, отремонтированы дороги на улице Нурсултана Назарбаева, ведущие к переправе через озеро. Также переоборудоваено освещение и светофоры, установлены барьерные ограждения и системы видеонаблюдения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Изначально реконструкцию моста планировали завершить в 2024 году, но позже мэр рапортовал: ее выполнят досрочно. Работы на объекте шли круглосуточно. В итоге строительство завершили на год раньше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В результате количество полос на мосту увеличили с 6 до 8. По словам замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева, несущая нагрузка конструкции выросла с 15 до 25 тонн. Также со стороны озера Кабан появились велодорожка и пешеходная зона.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Инспекция государственного строительного надзора РТ накануне отчиталась: реконструкция моста завершена, 5 октября подписано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Движение транспорта по нему пока ограничено, но здесь уже можно увидеть пешеходов, велосипедистов и даже припаркованные автомобили. Также охранники пропускают спецтранспорт, спешащий на вызовы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Здесь же появились и две новые автобусные остановки.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Накануне мэрия сообщила, что движение транспорта по новому мосту будет открыто ориентировочно на следующей неделе, как только будет получен акт ввода объекта в эксплуатацию. «У дороги хорошее качество – это отличный подарок городу. Все работы завершены, осталось получить документы, и пустим движение», – оценил работы Ильсур Метшин.

По данным наших источников, запустить движение планируется в период 10-13 октября.