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8 полос, велодорожки и новые остановки: когда откроют мост на улице Назарбаева в Казани
Завершилась реконструкция моста на улице Нурсултана Назарбаева в Казани – одного из важнейших транспортных узлов горда. Уже в ближайшее время по нему будет запущено движение автомобилей. Как преобразился объект и во сколько обошелся ремонт – в репортаже «Татар-информа».
Так мост выглядел до проведения ремонтных работ. В 2019 году специалисты обследовали конструкцию и пришли к выводу: сооружение аварийное. Сначала запретили движение тяжеловесной техники и ограничили скорость для легковых автомобилей – не более 40 км/ч.
В прошлом году рабочие начали демонтаж пешеходной части и заметили опасную деформацию конструкции, а также трещины в опорах. В конце сентября объект полностью закрыли для движения и приступили к полной реконструкции моста.
Площадь Вахитова – очень важный транспортный узел. Но из-за ремонта пришлось пересмотреть схему движения. Поток направили в объезд. Изменения коснулись маршрутов общественного транспорта – автобусов №5, 25, 43, 68, 71 и 77. Некоторым пришлось делать большой крюк через оживленный центр города.
Предполагается, что после сдачи моста в эксплуатацию автобусы будут курсировать как раньше.
Тендер на реконструкцию моста через озеро Нижний Кабан выиграла компания «Мосты и дороги».
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркивал, что это будет именно реконструкция, а не ремонт, поскольку мост будет расширен.
Стоимость работ в рамках госконтракта составила 1,1 млрд рублей. Деньги выделил бюджет Татарстана.
Реконструкция затронула участок длиной около 430 метров. Был демонтирован старый мост и построен новый, отремонтированы дороги на улице Нурсултана Назарбаева, ведущие к переправе через озеро. Также переоборудоваено освещение и светофоры, установлены барьерные ограждения и системы видеонаблюдения.
Изначально реконструкцию моста планировали завершить в 2024 году, но позже мэр рапортовал: ее выполнят досрочно. Работы на объекте шли круглосуточно. В итоге строительство завершили на год раньше.
В результате количество полос на мосту увеличили с 6 до 8. По словам замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева, несущая нагрузка конструкции выросла с 15 до 25 тонн. Также со стороны озера Кабан появились велодорожка и пешеходная зона.
Инспекция государственного строительного надзора РТ накануне отчиталась: реконструкция моста завершена, 5 октября подписано заключение о соответствии требованиям проектной документации. Движение транспорта по нему пока ограничено, но здесь уже можно увидеть пешеходов, велосипедистов и даже припаркованные автомобили. Также охранники пропускают спецтранспорт, спешащий на вызовы.
Здесь же появились и две новые автобусные остановки.
Накануне мэрия сообщила, что движение транспорта по новому мосту будет открыто ориентировочно на следующей неделе, как только будет получен акт ввода объекта в эксплуатацию. «У дороги хорошее качество – это отличный подарок городу. Все работы завершены, осталось получить документы, и пустим движение», – оценил работы Ильсур Метшин.
По данным наших источников, запустить движение планируется в период 10-13 октября.
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