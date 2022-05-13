Открытие обновленного Детского городка в Пестрецах состоится 1 июня

Эскиз: Фонд «Институт развития городов РТ».

Открытие первой очереди обновленного Детского городка запланировано на 1 июня и будет приурочено к празднованию Международного дня защиты детей. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации.

«Сейчас готовится программа для торжественного открытия первой очереди Детского городка, которое пройдет 1 июня — на День защиты детей, очень символично. В программе запланированы выступления хореографических и вокальных коллективов, вечерний концерт, салют», — уточнила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Сейчас подрядчики устраняют некоторые замечания по первой очереди благоустройства, которое стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Это общественное пространство в прошлом году выиграло в голосовании за объекты благоустройства.

Глава района Ильхам Кашапов встретился с подрядчиками в парке, дал поручения восстановить местами газон, на деревянные покрытия амфитеатра нанести защитный лак, произвести ревизию всех досок, установить люки для полива. Отдельное внимание Кашапов уделил большой горке, а также напомнил о необходимости добавить песок до норматива.

Со следующей недели в Детском городке начнется вторая очередь благоустройства. Строители выполнят демонтаж оборудования, уберут старые туалеты и помещение для охранника, две трибуны, входные группы. Далее начнется установка новой ливневой канализации, обновление асфальта и бордюров.

В общей сложности в 2022 году в Татарстане появятся 67 парков, скверов и набережных. В 49 населенных пунктах республики в этом году планируется благоустроить общественные пространства. В сумме будет реализовано 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Общая сумма финансирования составит 2,66 млрд рублей — это как федеральные, так и региональные средства, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.