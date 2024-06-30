Открытие нового IT-парка в Нижнекамске планируют на 2025 год

В следующем году в Нижнекамске готовятся запустить новый IT-парк. В настоящее время по Татарстану действуют уже 11 подобных объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры республики Айрата Хайруллина.

«У нас есть небольшие муниципальные [площадки], в районах их 11 штук. <...> Прорабатываем вопрос по Нижнекамску. <...> Если все будет благоприятно складываться, может быть в следующем году уже», — заметил министр.

При этом одна из строящихся IT-площадок в Татарстане, в бывшем здании АТС в Зеленодольске, может быть запущена уже до конца текущего года. Район нуждается в таком объекте.

Хайруллин также добавил, что новый IT-парк может появиться в Казани. В настоящее время ведется поиск площадки для строительства и источников финансирования. Необходимость в открытии третьего парка, объяснил глава Минцифры РТ, возникла из-за полной загрузки уже действующих в столице РТ объектов.