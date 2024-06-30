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Открытие нового IT-парка в Нижнекамске планируют на 2025 год
В следующем году в Нижнекамске готовятся запустить новый IT-парк. В настоящее время по Татарстану действуют уже 11 подобных объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры республики Айрата Хайруллина.
«У нас есть небольшие муниципальные [площадки], в районах их 11 штук. <...> Прорабатываем вопрос по Нижнекамску. <...> Если все будет благоприятно складываться, может быть в следующем году уже», — заметил министр.
При этом одна из строящихся IT-площадок в Татарстане, в бывшем здании АТС в Зеленодольске, может быть запущена уже до конца текущего года. Район нуждается в таком объекте.
Хайруллин также добавил, что новый IT-парк может появиться в Казани. В настоящее время ведется поиск площадки для строительства и источников финансирования. Необходимость в открытии третьего парка, объяснил глава Минцифры РТ, возникла из-за полной загрузки уже действующих в столице РТ объектов.
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