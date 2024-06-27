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В Казани планируют построить еще один IT-парк
Министерство цифрового развития Татарстана рассматривает варианты строительства третьего IT-парка на территории Казани. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Цифровая экономика» в республике.
«Мы сейчас смотрим различные варианты, локации, у нас большой спрос компаний из других субъектов России, которые хотят переехать в Казань и готовы арендовать суммарно 6-8 тыс. квадратных метров, но их у нас нет», — сказал министр.
Он также напомнил, что загруженность IT-парков в столице Татарстана на сегодняшний день составляет 100%, и только за прошлый год, благодаря деятельности резидентов, в бюджет республики перечислили свыше 3 млрд рублей налогов от деятельности компаний парков.
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