В Казани планируют построить еще один IT-парк

Министерство цифрового развития Татарстана рассматривает варианты строительства третьего IT-парка на территории Казани. Об этом сообщил глава ведомства Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной реализации национального проекта «Цифровая экономика» в республике.

«Мы сейчас смотрим различные варианты, локации, у нас большой спрос компаний из других субъектов России, которые хотят переехать в Казань и готовы арендовать суммарно 6-8 тыс. квадратных метров, но их у нас нет», — сказал министр.

Он также напомнил, что загруженность IT-парков в столице Татарстана на сегодняшний день составляет 100%, и только за прошлый год, благодаря деятельности резидентов, в бюджет республики перечислили свыше 3 млрд рублей налогов от деятельности компаний парков.