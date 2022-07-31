Открытие Нижнекамского ТЮЗа ожидается 1 ноября 2022 года

Открытие Нижнекамского ТЮЗа запланировано на 1 ноября, на сегодняшний день здание готово на 45%. Об этом «Татар-информу» сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района по строительству Радик Хазиев.

ТЮЗ расположится в здании бывшего кинотеатра «Джалиль». На днях рабочие приступят к обновлению фасада, его изюминкой станет ночная подсветка. К концу августа фасад также украсят витражи.

Внутри также активно ведутся отделочные работы, происходит замена инженерных систем коммуникаций, близится к завершению ремонт кровли.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, это будет не просто театр, а многофункциональный культурный центр в стиле хай-тек. Тут предусмотрены два зала — на 80 и 400 зрителей, помещения для репетиций, гримерки, швейные мастерские, зоны для проведения мероприятий и многое другое.

Будущий театр осмотрела министр культуры РТ Ирада Аюпова. Ее сопровождали руководитель исполкома района Рамиль Муллин, начальники различных городских организаций. Делегация посетила ряд строящихся объектов, включая театр, музыкальный колледж имени С. Сайдашева и Дом народного творчества. Все три учреждения, ТЮЗ, музколледж и ДНТ, предлагается объединить общей концепцией.

Обновление театра идет благодаря национальному проекту «Культура».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ею кризиса, их цели были скорректированы

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2022 году Нижнекамский ТЮЗ представит пять премьер.