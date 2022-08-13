Открытие Казанского кинофестиваля посетит актер сериала «Великолепный век»

XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино посетят более 100 гостей из регионов России и других стран. Об этом «Татар-информу» сообщила исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова.

«Не хочется заранее говорить о звездах, так как не все подтвердили свое участие. Подтверждение мы получим ближе к фестивалю. Но хочу отметить, что мы приглашаем гостей не просто красиво пройтись по ковровой дорожке, но все-таки поработать», – рассказала она.

Так, на сегодняшний день свое участие в проекте подтвердили актриса Олеся Судиловская, которой было доверено проведение открытия кинофорума, киноактриса Наталья Варлей, которая проведет творческую встречу с поклонниками.

Также открытие фестиваля посетит турецкий актер Нуман Чакыр, который снимался во многих турецких фильмах, в том числе в сериале «Великолепный век. Империя Кесем».

Среди режиссеров гостем станет Александр Галибин, известный по таким работам, как «Мастер и Маргарита», «Сестренка».

География приглашенных артистов и режиссеров обширна, казанцев порадуют своим визитом гости из Египта, ОАЭ, Ирана, Индии, Австралии, Алжира, Казахстана, Таджикистана и других стран. Подробный список звезд станет известен позднее.

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, Министерства культуры России и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – Исламский мир».

Подробнее о событии можно узнать из интервью Миляуши Айтугановой для «Татар-информа»