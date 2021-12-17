Открытие катка на Кремлевской набережной переносится из-за оттепели

Открытие катка на Кремлевской набережной переносится с 18 декабря на 25 декабря. Причина изменения – теплая погода, сообщает пресс-служба общественного пространства.

Однако 18 декабря состоится открытие Сказочного городка и новогодней ярмарки.

Для гостей городка организаторы проведут интерактивные конкурсы, квесты-представления, попросят разгадать тайны и загадки. Помимо этого, здесь можно покататься на аттракционах, посетить кинолабораторию и пройти все раунды игр «Чемпионы», «Играем в кино», LetsPlay и «Новогодний герой», о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».