На Кремлевской набережной состоится открытие катка и главной елки

18 декабря на Кремлевской набережной зажжется главная елка и откроется зимний городок. В этот же день начнет работать каток, который является одним из самых длинных в Европе, сообщает пресс-служба общественного пространства.

Протяженность катка составляет более 1 тыс. метров. На территории будут работать два павильона проката коньков и павильон «Вход на каток» со своими коньками.

В этом году Сказочный городок претерпел изменения. На смену мультипликационным пришли новые герои, образы и испытания. Организаторы подготовили игру-приключение от Деда Мороза, которая окунет детей и взрослых в мир зимних развлечений.

Гости городка смогут поучаствовать в интерактивных конкурсах, пройти квест-представление, разгадать тайны и загадки, покататься на аттракционах, посетить кинолабораторию и пройти все раунды игры «Чемпионы», «Играем в кино», LetsPlay и «Новогодний герой».

Время работы зимнего городка и проката коньков: в будни — с 16.00 до 22.00, в выходные — с 12.00 до 23.00.