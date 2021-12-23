Открытие главной елки Казани у Чаши состоится 24 декабря

Завтра в Казани состоится торжественное открытие новогодней площадки у Чаши. Самая высокая в городе 35-метровая ель будет оформлена анимированным куполом для проведения светомузыкального шоу.

Для гостей подготовлена концертная программа. Хедлайнерами станут певицы Лейна и Анастасия Макарова, заслуженная артистка Татарстана Ильсия Бадретдинова и фолк-группа «Закария».

Также будут установлены праздничные торговые ряды в рамках фестиваля «КышДаКар-фест». Интерактивное представление будет посвящено предстоящему Году цифровизации, а главными героями праздника станут два персонажа «QR-коты» — коты-хулиганы, мечтающие попасть в дом всех жителей Казани и разделить с ними праздник.

Площадка начнет работать с 16:00, открытие главной елки запланировано на 16:30, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в новогоднюю ночь елочный городок у Чаши будет работать до трёх утра.