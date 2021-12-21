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Здоровье
21 декабря 2021  12:06
Эвелина Киселёва

В новогоднюю ночь елочный городок у Чаши будет работать до трёх утра

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Главный елочный городок столицы Татарстана будет работать в новогоднюю ночь до трех часов ночи. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал начальник Управления культуры исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

«Основное празднество будет проходить у елки центра семьи „Казан“. В новогоднюю ночь елочный городок будет работать до трех утра, на большом экране можно будет посмотреть обращение руководства страны и республики», — отметил спикер.

В обычном режиме елочные городки Казани будут работать до 22.00. Всего в городе городки находятся по ста адресам.

#новогодняя ночь #центр семьи казан
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