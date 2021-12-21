В новогоднюю ночь елочный городок у Чаши будет работать до трёх утра

Главный елочный городок столицы Татарстана будет работать в новогоднюю ночь до трех часов ночи. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал начальник Управления культуры исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

«Основное празднество будет проходить у елки центра семьи „Казан“. В новогоднюю ночь елочный городок будет работать до трех утра, на большом экране можно будет посмотреть обращение руководства страны и республики», — отметил спикер.

В обычном режиме елочные городки Казани будут работать до 22.00. Всего в городе городки находятся по ста адресам.