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Ру Тат
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Общество
21 марта 2022  15:30
Эльза Кузнецова

Открытие алкомаркетов в Челнах не привело к росту потребления спиртного

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Жители Набережных Челнов стали меньше злоупотреблять спиртными напитками. За прошлый год в Автограде реализовано 803,9 тыс. дал алкогольной продукции, в том числе 350 тысяч дал водки, что на 3% ниже аналогичного периода 2020 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник Госалкогольинспекции РТ Набережных Челнов Гульшат Вафина.

По словам спикера, на 1 января розничную продажу алкоголя в городе осуществляют 144 организации в 671 торговом объекте. За год было оформлено 89 лицензий на розничную продажу. Однако несмотря на рост магазинов и алкомаркетов, челнинцы не стали больше покупать спиртного.

«Основываясь на отчетных данных, можно сделать вывод, что рост количества лицензионных торговых объектов не привел к увеличению реализации алкогольной продукции, а ужесточение законодательства и рост конкуренции способствовали только изменению структуры участников алкогольного рынка», — отметила докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что незаконная продажа алкоголя обошлась нарушителям из Челнов в 2 млн рублей.

#Набережные Челны
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