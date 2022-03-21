Открытие алкомаркетов в Челнах не привело к росту потребления спиртного

Жители Набережных Челнов стали меньше злоупотреблять спиртными напитками. За прошлый год в Автограде реализовано 803,9 тыс. дал алкогольной продукции, в том числе 350 тысяч дал водки, что на 3% ниже аналогичного периода 2020 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник Госалкогольинспекции РТ Набережных Челнов Гульшат Вафина.

По словам спикера, на 1 января розничную продажу алкоголя в городе осуществляют 144 организации в 671 торговом объекте. За год было оформлено 89 лицензий на розничную продажу. Однако несмотря на рост магазинов и алкомаркетов, челнинцы не стали больше покупать спиртного.

«Основываясь на отчетных данных, можно сделать вывод, что рост количества лицензионных торговых объектов не привел к увеличению реализации алкогольной продукции, а ужесточение законодательства и рост конкуренции способствовали только изменению структуры участников алкогольного рынка», — отметила докладчик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что незаконная продажа алкоголя обошлась нарушителям из Челнов в 2 млн рублей.