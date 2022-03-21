Незаконная продажа алкоголя обошлась нарушителям из Челнов в 2 млн рублей

В Набережных Челнах из незаконного оборота изъято более 2,5 тыс. литров алкогольной продукции. Итогами работы по пресечению нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции за 2021 год поделилась начальник Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ Гульшат Вафина.

По словам докладчика, из незаконного оборота сотрудники территориального органа изъяли 2539,87 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции (в 2020 году — 2288,5 литров). В общей сложности за прошлый год выявлено 296 нарушений алкогольного законодательства, в том числе — продажа пива в неустановленное время.

«Сумма наложенных штрафов составила 2 млн 156 тыс. рублей», — отметила представитель Госалкогольинспекции.

Нарушения выявлялись в магазинах «Специализированный», «Изба», «Витамин», «Лотос», «Продукты 24», «Гараж». Также выявлено 55 фактов торговли «фанфуриками» — как правило, в небольших точках под видом продажи хозтоваров.

Информация о нарушениях в сфере оборота алкогольной продукции поступает в территориальный орган по различным каналам связи: по горячей линии, через интернет-приемные различных ведомств, прокуратуры, исполкомов и «Народного контроля».