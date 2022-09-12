Открыта регистрация на первые «Фиджитал игры» в Казани

Началась регистрация на первые «Фиджитал игры», которые пройдут в международном выставочном центре «Казань Экспо» с 21 по 23 сентября 2022 года. Они станут тестовыми соревнованиями в преддверии «Игр будущего», которые должны состояться в столице Татарстана в 2024 году.

«Фиджитал игры» — это турнир, соединяющий классический спорт и киберспорт. Каждая дисциплина предполагает концепцию фиджитал (physical + digital) и тем самым проверяет как физическую подготовку атлетов, так и их цифровые навыки.

На предстоящих соревнованиях атлеты из лучших медийных клубов России и Бразилии (игроки из «ТуДротс», ФК «Амкал», бразильского клуба Tamo Junto и другие) разыграют первенство в четырех смешанных дисциплинах. Это фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, гонка дронов и игра Beat Saber, где участникам нужно разбивать кубы двух цветов мечами соответствующего цвета и уклоняться от препятствий.

В соревнованиях по фиджитал-баскетболу, в частности, примут участие члены национальных сборных России и Беларуси. Сперва они сразятся в симуляторе, а затем с набранными в виртуальной игре очками продолжат игру на реальной баскетбольной площадке.

В гонках дронов, управляемых специальным пультом, поучаствуют пилоты из Болгарии, Турции и России. Соревнующийся спортсмен управляет беспилотником с помощью специального пульта в очках цифровой реальности.

Для бесплатного посещения турнира необходимо зарегистрироваться на сайте kassir.ru.