Открылось голосование за лучшего популяризатора татарской культуры среди других народов

Редакция «Миллиард.Татар» предложила выбрать лучшего популяризатора татарской культуры среди представителей других народов.

На звание лучшего претендуют 10 кандидатов из разных областей. Среди них, к примеру, создатели самоучителей по татарскому языку, а также педагоги из Японии, которые издали первый в мире учебник по татарскому на японском языке.

Участвуют в голосовании и блогеры, представители молодежной культуры, в том числе 15-летняя переводчица манги, эстрадная певица, дизайнеры и мультипликаторы. Среди претендентов есть и религиозный деятель — «татарский» имам якутского происхождения Эрахан Алаас.

Все желающие могут отдать голос за кандидатов в телеграм-канале либо сообществе во «ВКонтакте».