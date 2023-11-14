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Руc Тат
Общество 14 ноября 2023 16:32

Открылось голосование за лучшего популяризатора татарской культуры среди других народов

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Редакция «Миллиард.Татар» предложила выбрать лучшего популяризатора татарской культуры среди представителей других народов.

На звание лучшего претендуют 10 кандидатов из разных областей. Среди них, к примеру, создатели самоучителей по татарскому языку, а также педагоги из Японии, которые издали первый в мире учебник по татарскому на японском языке.

Участвуют в голосовании и блогеры, представители молодежной культуры, в том числе 15-летняя переводчица манги, эстрадная певица, дизайнеры и мультипликаторы. Среди претендентов есть и религиозный деятель — «татарский» имам якутского происхождения Эрахан Алаас.

Все желающие могут отдать голос за кандидатов в телеграм-канале либо сообществе во «ВКонтакте».

#голосование #татарская культура
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