Авторы учебника: Будем продолжать развивать татарский язык в Японии

Фото: © «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Авторы учебника татарского языка в Японии записали видеообращение к участникам Всероссийского форума учителей татарского языка в Казани. Пленарное заседание форума прошло в ТРК «Корстон».

В 2022 году преподаватели татарского и тюркских языков Японского Национального университета Мизуки Накамура и Юто Хишияма разработали и издали первый учебник татарского языка на японском языке.

Мизуки и Юто в разные годы становились обладателями Гран-при международных олимпиад по татарскому языку. В своем видеообращении молодые ученые рассказали, что появление учебника послужит увеличению числа желающих изучать татарский язык.

«В учебнике 20 уроков, состоящих из лексики и грамматики. В диалогах собрана лексика, необходимая для жизни студента в Казани. Мы и дальше будем развивать татарский язык в Японии», – сказала Мизуки Накамура.

Юто Хишияма уже обучил татарскому языку более ста студентов.

«На моих курсах больше ста человек уже обучились основам татарского языка. В этом семестре 8 студентов изучают татарский. Есть люди, кому это интересно, поэтому учебник нужен», – отметил ученый.

Он также рассказал о планах основать в Японии татарский культурный центр.

«С целью популяризации татарского языка и культуры, было желание открыть татарский культурный центр, но сейчас осуществить это стало сложнее. Стараемся делать то, что в наших силах. Надеемся, что и в будущем мы продолжим сотрудничество с вами», – обратился Юто Хишияма к участникам форума.

Гелюза Ибрагимова