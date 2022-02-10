Погибший Тургеневский дуб представит Россию на конкурсе «Европейское дерево года»

Жители России могут проголосовать за Тургеневский дуб, претендующий на звание «Европейское дерево года 2022». Дуб, расположенный в усадьбе классика И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», является одним из главных литературных символов страны.

Россия принимает участие в данном конкурсе с 2018 года и стабильно входит в число его призеров. Так, в 2019 году вторым стал Абрамцевский дуб, а Белгородский дуб, Одинокий тополь из Калмыкии, Древний платан из Дагестана в 2018, 2020 и 2021 году занимали почетное третье место.

Голосование продлится до 28 февраля. Выбрать лучшего кандидата на престижное звание можно на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» www.rosdrevo.ru или на сайте организаторов конкурса www.treeoftheyear.org.

В 2021 году Тургеневский дуб был признан главным деревом России, а в ноябре 198-летнее дерево, посаженное писателем, было повалено сильным ветром.