В Орловской области ветер повалил 198-летний «Тургеневский дуб» — главное дерево России

В Спасском-Лутовинове, усадьбе матери писателя Ивана Тургенева, из-за сильного ветра упал 198-летний «Тургеневский дуб». Дерево было главной природной достопримечательностью музея, сообщает пресс-служба учреждения.

«Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к Родине. Постоять под его кроной и поклониться ему — по завету Тургенева — люди приезжали из самых дальних уголков России и других стран», — рассказал директор музея-заповедника Сергей Ступин.

Стихия повалила и сломала еще несколько старых деревьев. По данным пресс-службы, порывы ветра достигали 30 м/с.

Сломанное дерево было включено в реестр старовозрастных, а в этом году было названо главным деревом России. В феврале оно должно было стать участником конкурса «Европейское дерево года».