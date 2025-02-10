Открылась ледовая переправа из Казани в Верхний Услон
Сегодня в Татарстане заработала ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон. Информация появилась на странице переправы «ВКонтакте».
«Ледовая переправа Аракчино – Верхний Услон открыта», – говорится в сообщении.
Переправа работает круглосуточно, по ней могут передвигаться машины массой до трех тонн. Стоимость проезда – 300 рублей.
На прошлой неделе «Татар-информ» сообщал о возобновлении работы двух ледовых переправ: село Соколка – поселок Новый Закамский и Зеленодольск – Нижние Вязовые через Волгу.