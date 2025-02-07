Сегодня возобновила работу ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые

Сегодня с 06.00 возобновила работу ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые через реку Волгу. Режим работы переправы круглосуточный, допустимая масса автотранспорта до 2,5 тонн.

ГУ МЧС России по РТ напоминает татарстанцам основные правила при движении по ледовым переправам: