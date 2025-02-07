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Общество 7 февраля 2025 08:08

Сегодня возобновила работу ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые

Сегодня с 06.00 возобновила работу ледовая переправа Зеленодольск – Нижние Вязовые через реку Волгу. Режим работы переправы круглосуточный, допустимая масса автотранспорта до 2,5 тонн.

ГУ МЧС России по РТ напоминает татарстанцам основные правила при движении по ледовым переправам:

  • выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 км/час;
  • перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности;
  • на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим;
  • нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъëмность льда;
  • перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется;
  • пешеходы должны передвигаться по переправе на отдельной дорожке, чтобы не мешать движению автомобилей.

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