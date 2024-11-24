Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Открыла «Клумбу для мам», оказала помощь пострадавшим: история мамы 7 детей из Казани
Марьям Китаева — мать семерых детей. Несколько лет назад она, будучи беременной, переехала вместе с мужем и годовалой дочкой в Казань из Узбекистана. У молодых не было ни жилья, ни родственников. Пройдя через трудности, женщина считает, что быть многодетной — большое счастье. В День матери она рассказала «Татар-информу» историю своей семьи.
«В 2018 году я открыла в „Салават Купере” бесплатный проект „Клумба мам” для женщин, находящихся в декрете. Чтобы мамочки развивались, радовались жизни», — отметила Марьям.
Проект подразумевал встречи с интересными людьми. В клуб приходил стилист, делал разбор гардеробов и помогал женщинам создавать разные образы — к примеру, для прогулок. Были встречи с визажистом, сексологом и психологом.
Еще Марьям Китаева вела паблик в социальной сети, проводила разные праздники и мероприятия, благодаря которым жильцы нового жилого комплекса заводили знакомства и обретали друзей. Сейчас семья переехала из «Салават Купере», проект закрылся, но общественная работа осталась.
В этом году многодетная семья провела благотворительную акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Была собрана и отправлена машина с подгузниками, пеленками, детским питанием и крупами.
Подробнее о семье Китаевых читайте в материале «Татар-информа» «Многодетность – это не страшно»: история мамы 7 детей, переехавшей в Казань из Ташкента.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»