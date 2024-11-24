Открыла «Клумбу для мам», оказала помощь пострадавшим: история мамы 7 детей из Казани

Марьям Китаева — мать семерых детей. Несколько лет назад она, будучи беременной, переехала вместе с мужем и годовалой дочкой в Казань из Узбекистана. У молодых не было ни жилья, ни родственников. Пройдя через трудности, женщина считает, что быть многодетной — большое счастье. В День матери она рассказала «Татар-информу» историю своей семьи.

«В 2018 году я открыла в „Салават Купере” бесплатный проект „Клумба мам” для женщин, находящихся в декрете. Чтобы мамочки развивались, радовались жизни», — отметила Марьям.

Проект подразумевал встречи с интересными людьми. В клуб приходил стилист, делал разбор гардеробов и помогал женщинам создавать разные образы — к примеру, для прогулок. Были встречи с визажистом, сексологом и психологом.

Еще Марьям Китаева вела паблик в социальной сети, проводила разные праздники и мероприятия, благодаря которым жильцы нового жилого комплекса заводили знакомства и обретали друзей. Сейчас семья переехала из «Салават Купере», проект закрылся, но общественная работа осталась.

В этом году многодетная семья провела благотворительную акцию в поддержку пострадавших от наводнения в Оренбургской области. Была собрана и отправлена машина с подгузниками, пеленками, детским питанием и крупами.

Подробнее о семье Китаевых читайте в материале «Татар-информа» «Многодетность – это не страшно»: история мамы 7 детей, переехавшей в Казань из Ташкента.