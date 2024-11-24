«Многодетность – это не страшно»: история мамы 7 детей, переехавшей в Казань из Ташкента

«Мы – татары, приехали на свою историческую родину»

Марьям и Эльмир познакомились в Ташкенте, в татарском культурном центре. Живя в Узбекистане, молодые люди старались сохранить свой родной язык и соблюдать традиции, поэтому регулярно посещали татарские мероприятия.

«Хотелось усилить это сообщество, возродить, сделать более креативным и современным, направленным на молодежь. Мне было 19 лет, и я со своими амбициями пришла к руководителю центра, меня поддержали», – вспоминает Марьям.

Девушке доверили провести собрание для молодых людей, на котором она рассказала о плане мероприятий – уроках татарского языка и современных вечеринках. А ее будущий избранник пришел на это собрание, перепутав даты. Думал, что идет на концерт.

«Увидел, как веду собрание, и понял, что я девушка активная, интересная. Начал ухаживать», – объясняет с улыбкой собеседница «Татар-информа».

На следующий праздник гости приносили национальные блюда, приготовленные своими руками, каждая семья накрывала на стол и угощала лакомствами. Эльмир и Марьям на мероприятии сидели за одним столом, а через год поженились. К тому времени девушка окончила институт, получила диплом, ей исполнился 21 год. А еще через год в семье родилась первая дочка.

Вскоре молодые люди решили перебраться из Узбекистана в Казань. Собрали документы и чемоданы, а впереди ждала неизвестность. Здесь у них не было ни жилья, ни родственников, ни знакомых.

«Мы – татары, приехали на свою историческую родину. Во время раскулачивания наши предки оказались в Узбекистане, слава Богу, выжили. Там их очень хорошо приняли, дали образование, появились на свет наши родители, а потом и мы. Поскольку татар в Узбекистане осталось мало, мы почувствовали, что нам не хватает общения, хочется в Татарстан. Наши предки родом из Казани», – поясняет Марьям.

К моменту переезда пары их дочке исполнился один год. Супруги ожидали появления на свет второго малыша. Чтобы поддержать молодых, вместе с ними в Казань перебралась мама Марьям – Рана Халимуллина.

«Открыла в микрорайоне бесплатный проект «Клумба мам» для женщин»

Сначала Китаевы жили на съемной квартире. Глава семейства работал, обеспечивал жену и детей, со временем супруги открыли мебельный салон. Дела только-только пошли в гору, и тут Марьям узнала о третьей беременности.

«Самое главное здесь – решимость. Мы приняли решение рожать, и у нас родились двойняшки. Кому-то сложно с одним ребенком, кому-то с двумя, а у кого-то 12 детей и им совсем не сложно. Важно не количество детей, а то, как ты относишься к ним», – уверена многодетная мама.

В Казани Эльмир оформился как самозанятый, а Марьям работает психологом. Некоторое время семья проживала в микрорайоне «Салават Купере».

«Еще в Узбекистане у нас зародились традиции добрососедства, внимания и любви к людям. В 2018 году я открыла в “Салават Купере” бесплатный проект “Клумба мам” для женщин, находящихся в декрете. Чтобы мамочки развивались, радовались жизни», – рассказывает Марьям.

Проект подразумевал встречи с интересными людьми. В клуб приходил стилист, делал разбор гардеробов и помогал женщинам создавать разные образы – к примеру, для прогулок. Были встречи с визажистом, сексологом и психологом.

«Мы делали букеты из сухофруктов на мастер-классе, одна мама даже начала потом на этом зарабатывать», – вспоминает автор проекта.

А еще Марьям Китаева вела в микрорайоне паблик, проводила разные праздники и мероприятия, благодаря которым жильцы нового жилого комплекса заводили знакомства и обретали друзей. Сейчас семья переехала из «Салават Купере», проект закрылся, но общественная работа осталась.

«Ежегодно мы с моей семьей проводим для людей праздники, приглашаем всех желающих и угощаем пловом. В прошлом году провели мероприятие весной, было около 300 человек. Люди приходят к нам целыми семьями. В этом году провели праздник 8 июля – в День семьи, любви и верности», – говорит женщина.

Отправили в Оренбург машину с гуманитарной помощью

Сейчас большая и дружная семья живет в частном доме в пригороде Казани. Старшей дочери Агиле исполнилось 14 лет, Радмиру – 12, близнецам Амиру и Самиру – по 10, Таиру – 7, Аммару – 4 года, а Ясине – 6 месяцев. Дети учатся в гимназии «Заман», занимаются танцами, побеждают на конкурсах.

«Нам часто приходится слышать: “Какой ужас – столько детей!” Дети – это счастье, а не ужас, мы не считаем их каким-то бременем или обузой. Конечно, нам приходится много готовить, много где участвовать, возить ребят в школу и кружки. Если у обычного родителя один школьный чат, то у меня сразу пять, а я еще состою в родительском комитете. Возникает вопрос многозадачности, распределения времени. У всех в сутках 24 часа, и каждый сам принимает решение, на что их потратить. Я, например, не смотрю сериалы, разучилась включать телевизор», – рассказывает Марьям.

Она считает, что если человек предпочитает сериалы общению с ребенком, то для него родительство будет в тягость. Многодетные родители стараются уделять детям все свободное время, воспитывают в них любовь к людям и сострадание и показывают все это на собственном примере.

«В этом году было наводнение в Оренбургской области. Мы отправили целую машину гуманитарной помощи: подгузники, пеленки, детское питание, крупы. Для сбора средств была организована специальная акция», – рассказывает жительница Казани.

А еще семья Китаевых любит отмечать праздники – дни рождения, Новый год, поздравлять друг друга и дарить подарки. Так, на предстоящий новогодний праздник они ждут в гости родственников мужа. Кроме того, в этом году семья отметила особенную дату.

«1 августа мы праздновали день рождения нашей семьи, которой исполнилось 15 лет. Пригласили друзей и родственников», – вспоминает Марьям.

По ее словам, рецепт семейного счастья заключается в любви, взаимопонимании и уважении. Поэтому все важные решения супруги принимают вместе. Мужчина во всем помогает любимой женщине, разделяет ее домашние хлопоты, и не только.

«Муж присутствовал на родах всех наших детей. Рождение каждого ребенка для него большое событие. Он первый, кто брал малышей на руки. Мой муж знает о детях всё. Когда я восстанавливаюсь после родов, он ухаживает за ними, готовит завтраки, обеды и ужины», – говорит с гордостью многодетная мама.

А еще Эльмир в 35 лет увлекся саксофоном, самостоятельно научился играть и иногда выступает на торжественных мероприятиях.

«Главная ценность страны – люди»

Напоследок многодетная жительница Казани поделилась мнением о демографическом кризисе в стране. Чтобы повысить рождаемость, нужно изменить отношение к многодетности, считает она.

«Еще в советские времена почему-то считалось, что многодетная семья – неблагополучная. Важно вдохновлять людей на создание семей», – убеждена Марьям Китаева.

По словам нашей собеседницы, в их семье были разные периоды, случались трудности с жильем, работой и деньгами. Особенно тяжело многодетной маме было, когда родились двойняшки.

«Однажды на прогулке я встретила женщину, которая сказала: “Марьям, а ты знаешь, с двойняшками тяжело только до пяти лет”. И это дало мне надежду на то, что со временем станет легче. Женщинам нужна такая поддержка. Я стараюсь показать своим примером другим, что многодетность – это не страшно», – подчеркнула Китаева.

Жительница Казани считает, что сейчас многие люди не хотят обременять себя детьми, чтобы жить для себя, путешествовать. У многих изменилось отношение к семейным ценностям.

«Если спросить человека, что для него важно, он ответит – путешествия, новая машина, квартира. Никто не скажет, что ценность для меня – взять своего ребенка на руки или родить пять сыновей в надежде, что потом появится дочь», – констатирует Марьям.

А еще одна серьезная проблема, по ее словам, в отсутствии клубов по интересам, где молодежь могла бы познакомиться. Государством не создается среда, благоприятная для знакомств с серьезными намерениями, считает многодетная женщина.

Также Марьям заметила, что в Год семьи, объявленный Президентом России, многодетные и другие семьи почувствовали особое внимание.

«Я хочу пожелать, чтобы Год семьи не заканчивался, а стал стартом в этом важном направлении. Нужно осознать, что главная ценность страны – люди. Если в нашей стране будет много здоровых людей и крепких семей, то никто не сможет ее победить», – уверенно заключила она.

Марьям Китаева награждена медалью «Ана даны – Материнская слава». Семью Китаевых пригласили на торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню матери, в Центр семьи «Казан», где они расписались в Книге почета Управления ЗАГС Казани.

Фото и видео предоставлено Марьям Китаевой