«Открыл не тот кран в плите»: все о хлопке газа на улице Гудованцева

Сегодня в жилом доме на улице Гудованцева в Казани в одной из квартир произошел хлопок газа.

Как стало известно «Татар-информу», предварительно, причиной ЧП стало неосторожное пользование газовым прибором. Об этом заявил главный инженер Управляющей компании Московского района Павел Карунин.

Он сообщил, что в результате хлопка газа в квартире дома №31 по улице Гудованцева повреждены натяжной потолок и внешнее остекление жилой комнаты. Также точечно отключены от электричества несколько квартир.

Фото: © «Татар-информ»

«После всех следственных действий нами будет организовано восстановление системы центрального отопления на полипропиленовом стояке ввиду его повреждения. К сожалению, также произошло затопление нижерасположенных квартир, поэтому до полного высыхания точечно отключено электричество в нижерасположенных квартирах. После полного высыхания будет проведена ревизия и восстановление электроснабжения», – отметил главный инженер.

Он также отметил, что по предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с газовой плитой.

«Видимо, во время готовки пищи (квартиросъемщик – прим. Т-и) открыл не тот кран, не убедившись в герметичности подводки к своему прибору в виде газовой плиты», – рассказал Павел Карунин.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ , сообщение о хлопке газа поступило сегодня в 11.06. На место прибыли пожарные, которые из квартиры на четвертом этаже через окно по лестнице спасли мужчину.

Фото: © «Татар-информ»

В РКБ Татарстана «Татар-информу» сообщили о состоянии пострадавшего. Мужчина получил ожоги 50 процентов поверхности тела. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое.

«С ожогами головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии», – отметили в РКБ.

Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Помимо квартиросьемщика, пострадали и его соседи. Так, соседка снизу рассказала, что купила квартиру два года назад, сделала ремонт и заселилась. Сегодня отошла по делам, по телефону ей сообщили, что произошло ЧП и ее квартиру затапливает.

«Затопило кухню, у входа с потолка капает и в ванной комнате тоже самое», – сказала Альфиза Шигапова.