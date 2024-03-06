Отказ от Радулова, смена обороны и другой Яшкин: как «Ак Барсу» спасти серию с «Авто»?

Фото: ak-bars.ru

1. Не возвращать Радулова и сделать звено Семенова ведущим

Большая дискуссия продолжается вокруг фигуры Александра Радулова и его роли в «Ак Барсе». Номинальный капитан и некогда лидер казанской команды проводит нынешний сезон на уровне заметно ниже предыдущих годов. В течение сезона не умолкали разговоры и о деструктивном влиянии хоккеиста на остальную команду. 37-летний нападающий буквально не замолкает ни на льду, ни на скамейке запасных, ни в раздевалке, что серьезно давит на коллектив.

Известно, что уже с осени Александр размышляет о том, продолжать ли ему вообще свою карьеру. И по его действиям на льду это отчетливо видно. Форвард вроде и пытается постоянно завести себя с помощью негативных эмоций, крича на судей и партнеров, старается выправить положение своей просевшей статистики с помощью переигрывания смен и дополнительного айс-тайма, но это не помогает. Ментально хоккеист уже во внехоккейной жизни. Прямо сейчас Александр Радулов – это разъедающий атмосферу в команде элемент.

Третий матч серии форвард пропускал из-за дисквалификации и по логике вещей к игре под номером четыре он должен вернуться в состав. Однако сейчас крайне важно максимально оградить Радулова от команды и дать ей готовиться к важнейшему поединку в спокойной атмосфере, где игроки смогут расслабиться и довериться друг другу.

Тройке Семенова пора полностью брать лидерские роли на себя Фото: ak-bars.ru

Тройка нападения Кирилла Семенова с Семеном Кошелевым и Станиславом Галиевым показала себя классно на финише регулярного чемпионата, однако со стартом плей-офф полностью потерялась. Эшелонированная и предельно строгая оборона «Автомобилиста» – лишь часть причины, почему «Ак Барс» сумел забросить всего две шайбы за три матча.

Учитывая новую реальность, где всем стало очевидно, что Вадим Шипачев и Александр Радулов – уже не волшебники, тройке Семенова пора полностью брать лидерские роли на себя. А тренерскому штабу доверить этому звену роль ведущего. Именно этих хоккеистов стоит попробовать в роли первой спецбригады большинства, ведь у звена Шипачева ничего не выходит.

«Безумие — это точное повторение одного и того же действия. Раз за разом, в надежде на изменение», – говорится в цитате, приписываемой Эйнштейну. Сейчас тренерскому штабу настало время полностью довериться хоккеистам «второй волны» и в доверительной беседе с ними убедительно втолковать им, что теперь именно они – лидеры этой команды. И именно им спасать ситуацию.

Яшкину пора серьезно разозлиться на себя и взять те функции, которые практически идеально исполнял в прошлых сезонах Воронков Фото: ak-bars.ru

2. Дмитрий Яшкин должен взять на себя прошлогодние функции Дмитрия Воронкова

Упование на возвращение Дмитрия Яшкина среди болельщиков сыграло с ними же плохую шутку. Еще когда появились первые сообщения о восстановлении форварда и его скором возвращении на лед, «ТИ-Спорт» писал скептичный текст, где объяснял, почему нападающий не станет панацеей от всех проблем. В осенней стадии сезона, когда Яшкин стабильно выходил на лед, трудностей у «барсов» было не меньше. А его безголевые серии достигали пяти матчей.

Вернувшись в состав ко второй казанской игре серии с «Автомобилистом» (0:4), Дмитрий с ходу отыграл лидерские 16 смен при 20:26 минутах игрового времени. Ему сразу отдали практически все большинство – 09:26 и 6 смен в неравных составах. Но при всем этом он показал ровно ноль полезных действий в матче.

В третьем матче уже в Екатеринбурге форвард отыграл чуть меньше – 17:58 и 18 смен, а в большинстве получил только три смены. Все с тем же результатом.

Форварду пора серьезно разозлиться на себя и взять те функции, которые практически идеально исполнял в прошлых сезонах Дмитрий Воронков. Ведь именно в качестве его прямой замены брали на серьезную зарплату (80 миллионов) большого форварда. И раз уж у нападающего пока не идут прямые результативные действия, то пора взяться за вспомогательные.

А именно – продавливать пятачок, выводить соперников из себя, «лезть под кожу» и даже где-то устрашать их, чтобы защитники не чувствовали себя в безопасности и мечтали поскорее расстаться с шайбой. А нервозность и неуверенность не лучший друг для таких неопытных команд, как «Автомобилист». Сейчас у обороны Екатеринбурга все проходит предельно спокойно и гладко. А обрести такую уверенность им помог именно «Ак Барс», полностью исключивший форчекинг и другие элементы давления.

Если Яшкин сумеет помочь команде в этом, то и результат обязательно придет.

Марченко и Князев пропускают серию, которую «Ак Барс» полностью проваливает Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

3. Вернуть в состав Артемия Князева и Алексея Марченко

Одной из ключевых причин провала «Ак Барса» в этой серии остаются серьезные проблемы с надежностью в обороне.

В последнем, третьем матче крайне ненадежно сыграли Кирилл Адамчук и Даниил Журавлев. К обоим по ходу всей регулярки зрели большие вопросы. К первому на предмет его дисциплины, ко второму – выбору позиции и надежности, в целом.

Адамчука вновь дважды удаляли, а первый его штраф вкупе со вторым – Тимура Билялова, в итоге стоили казанцам пропущенный шайбы. Журавлев же после своей недолгой поездки за океан вернулся значительно слабее, чем был в первый заход в «Ак Барс». Он постоянно теряет игроков и позицию, проигрывает пятак и единоборства.

Логичный вопрос – почему бы, наконец, не вернуть в состав Алексея Марченко и Артемия Князева?

Да, оба не без грешков. В последних играх чемпионата они показали себя не с лучшей стороны – именно из-под них были заброшены решающие шайбы во втором матче в Магнитогорске. Но неудачные матчи случаются у всех.

И если тренерский штаб таким образом хотел применить к хоккеистам воспитательные санкции, после которых те стали бы действовать более ответственно, то они несколько затянулись. Марченко и Князев пропускают серию, которую «Ак Барс» полностью проваливает. Сейчас самое время менять те поршни, что не сработали, на другие. Тем более ресурс у Зинэтулы Билялетдинова есть. Будет очень расточительно им не воспользоваться.

Пять бросков по воротам Аликина за первые периоды двух последних матчей – явление, близкое к катастрофе Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

4. Расколдовать Аликина и оборону «Автомобилиста» через повышение бросков

Пока совершенно не выручает в серии Билялов, и это сильно напоминает ситуацию с финальной серией прошлого сезона против ЦСКА. В решающей игре Тимур «не подтащил», да и в начале серии выглядел не слишком уверенно.

О том, что Билялов не топ-вратарь, способный вытаскивать целые серии, мы писали еще осенью. Да, по ходу сезона у него были неплохие серии, побитый рекорд «Ак Барса» по «сухим» матчам и признание лучшим вратарем недели от КХЛ. Однако если разбирать отдельно каждую игру, то невероятные суперспасения в этом сезоне от него случались редко. В плей-офф мы видим, что Тимур так и не пробил свой «стеклянный потолок», чтобы дорасти до вратаря экстра-класса, способного удержать команду на плаву, когда игра у той не идет.

Уповать на чудо Амира Мифтахова тоже не приходится. Сменщик Билялова в течение сезона так и не смог доказать, что это стабильный вратарь, которому можно доверить место в решающих матчах. В этой ситуации казанцам остается только самим сыграть по системе Пеле: вы забьете сколько сможете, а мы – сколько захотим, и искать возможность деморализовать поймавшего уверенность Евгения Аликина.

Пора серьезно повышать количество бросков, чтобы Евгений чувствовал себя не как на утренней раскатке, а на матчах плей-офф. Пять бросков по воротам Аликина за первые периоды двух последних матчей – явление, близкое к катастрофе. Казанцы боятся бросать, передерживают шайбу, не берут на себя ответственность и стараются выдать на кого-то другого.

Повысить количество, а затем и качество бросков – один из ключей к расколдовыванию магии Аликина и пробития эшелонированной обороны «Автомобилиста».

За три матча в серии с «Ак Барсом» у Голышева уже 4 заброшенные шайбы Фото: ak-bars.ru

5. Найти способ нейтрализовать Анатолия Голышева

Хет-трик 29-летнего форварда «Автомобилиста» в третьем матче стал результатом не только прямых ошибок обороны, но и предельной мотивации самого хоккеиста. Забросив трижды в понедельник, нападающий стал первым хоккеистом в истории екатеринбургского клуба, сделавшим это в плей-офф. А за три матча в серии с «Ак Барсом» у него уже 4 заброшенные шайбы и «+4» показатель полезности.

Зинэтула Хайдярович на каждой пресс-конференции заявляет, что ведет разговоры с хоккеистами, а соперник досконально изучается. Однако судя по тому, как вальяжно себя чувствует в казанской зоне Голышев, разбор лидера «Автомобилиста» либо был поверхностным, либо был пропущен казанскими хоккеистами мимо ушей.

Не утверждаем, что вся система «Автомобилиста» завязана на одном Голышеве, но это безусловно ключевой «разгоняющий» игрок, который задает скорости и драйва своему звену. В продолжение темы защитников отметим, что обороне пора быть расторопнее на своем пятаке – именно оттуда легко и без препятствий забрасывал Анатолий в эпизоде с первым своим голом.

Подчистить пятак и перекрыть все возможности залезать туда для Голышева и компании – первоочередная задача защитников «Ак Барса», которых Билялетдинов выпустит на четвертый матч серии в Екатеринбурге.

Фото на анонсе: ak-bars.ru