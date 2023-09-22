Восемь лет без топ-вратарей: почему в «Ак Барсе» продолжают ставить на «своих»

Тимур Билялов не находится даже в топ-15 среди вратарей лиги ни по одному из ключевых показателей

Фото: ak-bars.ru

Тимур Билялов в числе аутсайдеров среди вратарей КХЛ

Последний матч «Ак Барса» в регулярном чемпионате с «Витязем» вновь показал, что в «казанском царстве» все отлично со второй тройкой нападения, но не все ладно с обороной и вратарской линией. Четыре шайбы, пропущенные Тимуром Биляловым от главного аутсайдера лиги стали уже 14-й, 15-й, 16-й и 17-й в нынешнем сезоне для казанского воспитанника. И это лишь за 7 проведенных матчей.

Тимур по-прежнему может совершать отличные сейвы по ходу игр, красиво перемещаться от одной штанги к другой, сыграть «блином» или вытащить в полушпагате. Но все это разбитые эпизоды, которые трудно собрать в одну цельную картину.

На сегодняшний день голкипер не входит даже в топ-15 вратарей КХЛ ни по одному из ключевых показателей. По коэффициенту надежности Билялов располагается лишь на 18-м месте. Его показатель – 2,45 шайбы в среднем за игру. Выше Тимура по этому показателю даже вратарь далеко не самой топовой «Лады» Владислав Подъяпольский (1,8%) с теми же семью играми в сезоне. И это в команде, которая до недавних пор только проигрывала.

Таблица: khl.ru

По отраженным броскам Билялов и вовсе на 21-м месте. У него неубедительные 90,3% взятых шайб. Если брать вратарей, сыгравших столько же, сколько и Тимур, то выше него находится Патрик Рибар из «Спартака» (90,7%), тот же Подъяпольский (94,5%) или Артем Загидуллин (92%) из «Металлурга».

Таблица: khl.ru

Ситуация удручающая, учитывая, что Тимур Билялов защищает ворота одного из главных фаворитов нынешнего сезона. И, по идее, должен быть среди лидеров вратарей лиги.

В «Ак Барсе» не было топовых вратарей уже 8 лет

Говорят, что большое видится издалека. Сейчас, оборачиваясь на годы назад, становится очевидно, что уже долгое время в «Ак Барсе» не было вратарей по-настоящему топового уровня. После того, как Казань в 2012-м покинул любимец местной публики, финн Петри Веханен, в команде долго не могли найти достойную замену. Луч света появился в сезоне 2014/2015, когда в Татарстан пожаловал швед Андерс Нильссон, пробовавший себя в «Нью-Йорк Айлендерс». Да, в НХЛ он не закрепился, но на уровне АХЛ это была суперзвезда.

Андерс Нильссон быстро пришелся по вкусу казанской публике Фото: ak-bars.ru

В регулярном чемпионате Андерс быстро пришелся по вкусу казанской публике. Швед красиво вытаскивал в падениях, не дергался и не бегал из ворот. В том сезоне у него в 58 матчах был отличный процент отраженных – выше 94% и коэффициент надежности 1,6. Чуть больше полторы шайбы за игру – прекрасный результат.

Но, как говорится, есть один нюанс. Нильссон откровенно поплыл в финале с питерским СКА Вячеслава Быкова. А в последней, пятой игре той серии поплыла и вся команда Зинэтулы Билялетдинова, уступившая со счетом 1:6. Нельзя, конечно, все скидывать на бедного голкипера – тогда все сыграли ужасно. Но в целом, по серии швед не выручал.

Дальше затянулся этап безвременья и вереницы серых невыдающихся вратарей. Провальный трансфер финна Юсси Рюняса в следующем сезоне болельщики еще долго будут вспоминать с содроганием. И Станислав Галимов, перебравшийся из ЦСКА, не сказать, что сильно радовал своей игрой, хотя и остался на следующий сезон. Вскоре Билялетдинов и его помощник по работе с вратарями Сергей Абрамов пришли к решению, что пора бы уже остановиться и сделать первым томящегося на лавке Эмиля Гарипова.

Эмиля Гарипова сложно назвать выдающимся вратарем Фото: © «Татар-информ»

Сложно назвать казанского воспитанника вратарем выдающимся – в чемпионском сезоне он довольно часто грубо ошибался, рано садился на щитки, а в начале сезона и вовсе пропустил в «домик» от «Амура» с противоположной половины площадки. Но в финальной серии с ЦСКА Эмиль буквально поймал кураж и вытащил для «Ак Барса» Кубок Гагарина. Пожалуй, это была лучшая серия в его карьере. С тех пор следовал только спад.

Однако, менеджмент клуба искал альтернативы. В следующем сезоне на фоне травмы Эмиля, Билялетдинов давал шанс Владиславу Подъяпольскому – не слишком удачно вышло в плей-офф. Во времена Дмитрия Квартальнова в Казань брали еще одного шведа Адама Рейдеборна, который возложенных надежд не оправдал. Пробовали Игоря Бобкова – впечатления остались такие же, как от Рюняса.

К Амиру Мифтахову, как и к остальным действующим голкиперам «Ак Барса», есть ряд вопросов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Усиливать вратарскую линию стоило еще летом

В итоге, Марат Валиуллин принял решение остановить рулетку из привезенных вратарей. Очевидно, что в «Ак Барсе» вдохновились красивой историей с «хэппи-эндом» Гарипова и решили продолжить традицию – ставить на местных вратарей. Так мы и пришли к тому, что сегодня в ростере «Ак Барса» три доморощенных голкипера – Тимур Билялов, Амир Мифтахов и Артур Ахтямов. Но по всем троим и к каждому по отдельности есть ряд вопросов. Последний мог бы в перспективе стать номером «один», но собирается пробовать свои силы за океаном.

Почему в «Ак Барсе» не хотят замечать, что политика доверия доморощенным вратарям себя не оправдывает? Ложная память о временах Гарипова, чувство ностальгии или установка «сверху»? Вряд ли в высшем руководстве готовы разменивать итоговую победу, на которую были потрачены силы и суммы, на тщеславное желание обязательно выиграть с татарстанцами в воротах. В конечном счете, можно остаться и без кубка, и без чемпиона-вратаря.

Артур Ахтямов мог бы в перспективе стать номером «один», но собирается пробовать свои силы за океаном Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нельзя обвинить Тимура в том, что он провалил финальную серию с ЦСКА, но и выдающихся сейвов припомнить сложно. В отличие от вратаря «армейцев» Адама Рейдеборна, чья игра и стала решающим фактором в этом противостоянии.

До дедлайна полно времени. В целом, до декабря еще можно попробовать усилить вратарскую линию. Другой вопрос, что рынок пуст. Иначе тот же ЦСКА ожесточенно не дрался бы с IIHF и «Филадельфией» за Ивана Федотова. Достойных кандадатов, не занятых в других топ-командах попросту нет, а привезти иностранца сегодня сложнее, чем раньше. Да и рискованно.

Такой работой нужно было заниматься как минимум летом. Теперь же состав заигран. Ставки, судя по всему, сделаны.