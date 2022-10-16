«Отказ от детей обесценивает брак»: истории чайлдфри из РТ и мнения экспертов

Кто эти люди, что называют себя чайлдфри? «Татар-информ» выслушал истории тех, кто не желает иметь детей, а также мнения психолога, детского омбудсмена и православного священнослужителя. В День отца размышляем о том, что такое дети: досадная помеха или бесценный дар жизни и Всевышнего.

Руслан начал становиться чайлдфри еще в подростковом возрасте. Тогда в его большой и дружной семье случилось пополнение – старшая сестра вышла замуж и родила племянницу Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы хотим учиться, строить карьеру и путешествовать»

22-летний житель Казани Руслан начал становиться чайлдфри еще в подростковом возрасте. Тогда в его большой и дружной семье случилось пополнение – старшая сестра вышла замуж и родила племянницу. На глазах у мальчика разворачивались самые непростые моменты в жизни малышки: колики, прорезывание молочных зубов, первые шаги.

«Моя сестра с мужем жили с нами. Мне тогда было еще 13-14 лет, когда родилась племянница. Часто я приходил со школы и меня просили посидеть с ней. Помочь, чтобы сестра успела сделать дела по дому. Не могу сказать, что меня это сильно напрягало, но особого интереса сидеть с грудным ребенком у меня не было», – рассказал в беседе с корреспондентом агентства Руслан.

Почти сразу после появления на свет малышки сестра развелась с мужем, вспоминает Руслан. Экс-супруг практически перестал помогать с ребенком, бабушки и дедушки почти все время работали – единственным помощником молодой маме стал ее младший брат. Раз за разом ему приходилось оставаться с племянницей. Руслану едва хватало времени на то, чтобы успеть сделать все уроки, а о долгих прогулках с друзьями вовсе пришлось забыть. Дело закончилось тем, что ему пришлось уйти из школы после 9 класса и поступить в колледж на заочное обучение. Когда сестра вышла на работу, сидеть с ее ребенком пришлось именно ему, вспоминает молодой человек.

Постоянные просьбы сестры посидеть с малышкой и трудности, связанные с ее воспитанием, наложили сильный отпечаток на дальнейшую жизнь молодого человека Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Так продолжалось около года. Потом ребенка отдали в детский сад, и я смог вздохнуть с облегчением. Я вплотную занялся учебой, перевелся на очную форму обучения. Появилось время на то, чтобы гулять с друзьями, даже встретил девушку. Мы с ней дружим до сих пор», – рассказал Руслан.

Увы, постоянные просьбы посидеть с малышкой и трудности, связанные с ее воспитанием, наложили сильный отпечаток на дальнейшую жизнь молодого человека. Теперь Руслан говорит, что вдоволь нанянчился с маленькими детьми, о своих даже не собирается задумываться. О нежелании воспитывать в семье детей молодой человек рассказал и своей девушке.

«Изначально нежелание иметь детей моя девушка восприняла в штыки. Говорила, что дети – это прекрасно, мечтала родить. Со временем мне удалось убедить ее в обратном. Сейчас мы живем вместе, планируем будущее без детей. Мы хотим учиться, строить карьеру, путешествовать, переехать за границу. Своих убеждений мы никому не навязываем, у нас даже есть друзья, которые успели обзавестись семьей и ребенком. Это жизнь, каждый ее проживает по-своему. И да, племянницу я очень люблю, особенно сейчас, когда она подросла, и мне с ней стало интересно», – подытожил молодой казанец.

Стал чайлдфри после тяжелого развода

Но не все чайлдфри, к слову, ведут бездетный образ жизни. Кто-то приходит к этому, воспитывая одного и даже нескольких детей. Алексей – житель Казани сорока лет. Высокий статный мужчина открыл свой бизнес, занимается спортом, путешествует – ведет активный образ жизни. Но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Пообщавшись с ним, корреспондент агентства узнала, что за плечами у Алексея тяжелый развод, в семье у него остался сын.

«Я очень сильно скучал по сыну, но бывшая жена мне не давала с ним видеться. Говорила, что все встречи будут только через суд» Фото: © «Татар-информ»

«Когда я женился, мне едва исполнилось 20 лет. Знаете, тогда кажется, что у тебя все впереди – ты полон мечтаний, желаний, планируешь будущее. Все это хотелось разделить со своей единственной и любимой», – начал рассказывать свою историю бизнесмен.

Почти сразу как пара вернулась после медового месяца, супруга сообщила Алексею радостную новость – совсем скоро в их семье появится малыш. Девять месяцев чета готовилась к появлению ребенка: выбирали ему имя, спорили, как будут воспитывать, укладывать спать, кормить, играть...

«Радость от появления ребенка улетучилась уже во время выписки из роддома. Жену как будто подменили. Мне показалось, что она на меня была за что-то в обиде или даже зла. Но я все списал тогда на усталость и на то, что она еще не отошла после родов. Однако дома лучше не стало, меня все время игнорировали, жена все время занималась только ребенком. Она стала от меня отдаляться», – рассказал Алексей.

Бесконечный детский плач и бессонные ночи в конечном счете подорвали психологическое состояние молодой мамы. В семье начали постоянно вспыхивать ссоры. Чтобы хоть как-то избежать очередных столкновений с женой, Алексей стал задерживаться на работе.

«Не стоит думать, что я не помогал жене. Наоборот, я пытался. Но она не подпускала меня к нему. Единственным помощником была моя теща, но из-за того, что она жила в другом городе, навещала нас редко. Моим родителям жена не доверяла сына тоже. В итоге у нее произошел нервный срыв. Позже я узнал, что это называется “послеродовая депрессия”. Если бы я тогда знал об этом, я бы попытался ей помочь, отправил бы к специалисту, решили бы проблему», – добавил Алексей.

Поняв, что так больше не может продолжаться, постоянные ссоры на глазах у ребенка ни к чему хорошему не приведут, Алексей решил подать на развод. Бракоразводный процесс сильно затянулся, и, как вспоминает наш собеседник, именно в этот момент некогда любимая супруга показала свое истинное лицо.

Увидеться с сыном Алексею удалось тогда, когда мальчику исполнилось 12 лет. По его словам, ребенок стал совершенно чужим Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я очень сильно скучал по сыну, но бывшая жена мне не давала с ним видеться. Говорила, что все встречи будут только через суд. Несколько раз мы судились, я оспаривал решение. Но жена продолжала скрывать от меня ребенка. При этом алименты я платил исправно. Так продолжалось несколько лет, в итоге я просто решил сдаться. Оставил все как есть и начал жить дальше, один», – уточнил Алексей.

Увидеться с сыном Алексею удалось тогда, когда мальчику исполнилось 12 лет. По его словам, ребенок стал совершенно чужим. Сегодня, оборачиваясь на свое прошлое, бизнесмен с уверенностью заявляет, что жениться и воспитывать детей он больше не хочет.

«А зачем? Еще раз оступиться? Слушать, что я неправильно все делаю и что я плохой отец... Да, я плохой отец, признаюсь честно. Поэтому, лучше я буду чайлдфри, чем буду ломать жизнь еще одному ребенку», – закончил свой рассказ Алексей.

«Чайлдфри – это люди, которые не смогли создать семьи»

Новый виток обсуждений темы чайлдфри начал нарастать в начале сентября, когда в СМИ появилась информация о том, что в Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды «свободной жизни от детей». По мнению инициаторов законопроекта, активисты чайлдфри нацелены на то, чтобы подорвать семейные ценности и снизить рождаемость в стране.

«Самыми ярыми противниками запрета пропаганды чайлдфри являются люди, не сумевшие создать семью с детьми. Заметим – не те, кто не хотел, а те, кто не смог» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Информационное поле разделилось – одни считали, что чайлдфри не делают ничего противозаконного, другие начали обвинять их в подмене ценностей и понятий. К примеру, по мнению детского омбудсмена Ирины Волынец, чайлдфри – это те люди, у которых по каким-либо причинам не смогла сложиться личная жизнь и теперь они пытаются таким образом убежать от проблем.

«Самая большая ложь – это ложь самому себе. Каждый из нас в глубине души знает правду. Самые сильные эмоции вызывает то, что нас по-настоящему волнует. Поэтому самыми ярыми противниками запрета пропаганды чайлдфри являются люди, не сумевшие создать семью с детьми. Заметим – не те, кто не хотел, а те, кто не смог. Однако в целях самосохранения психика устроена таким образом, что после неудачи люди склонны убеждать себя в обратном. И все-таки однажды действие самообмана заканчивается, и человек остается со своей болью наедине. Вот откуда такая ненависть к тем, кто называет вещи своими именами и будит души от забытья», – высказалась детский омбудсмен.

Чайлдфри и чайлдхейт: в чем разница?

Между тем на фоне чайлдфри набирает популярность еще более радикальное движение – чайлдхейт. И если первые отказываются от детей из-за того, что просто не хотят брать на себя ответственность, то вторые их ненавидят и всячески демонстрируют это. Хейт-группы в соцсетях, травля родителей и их детей, оскорбления – порой кажется, что эти люди буквально пышут от злости.

«Мне довелось однажды столкнуться с чайлдхейтом. Было ощущение, что меня окунули в грязь и от нее никак не отмыться. Детей они называют "личинками", молодых мам – "свиноматками", "овуляхами" и прочими оскорблениями. Несколько раз они писали мне в соцсетях, что бросят окурок в коляску или что они будут радоваться, если мне на голову и на моего ребенка упадет кирпич. У них даже есть свои закрытые группы в соцсетях. Они выкладывают там фотографии маленьких детей и пишут про них гадости», – рассказала агентству молодая мама из Казани Алина.

Ирэн Боброва: «Чайлдхейтеры, устраивающие травлю детям, – это уже психологически нездоровые люди» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Если хотите поговорить о чайлдфри, обращайтесь к специалистам»

Очень часто сторонники бездетной жизни оказываются на приеме в кабинете у психологов. Пациенты, как правило, обращаются с одной проблемой, и во время беседы выясняется, что помимо всего прочего они не хотят иметь детей, рассказала практикующий психолог Ирэн Боброва.

«Зачастую с подобной проблемой ко мне обращаются взрослые люди, которые в детстве получили психологическую травму. Все это сказывается на дальнейшей жизни, и человек отказывается становиться родителем. Сразу возникает немало вопросов об их взаимоотношениях с родителями, ведь все мы родом из детства. В данном случае большую роль играет и подростковый возраст, когда у человека закладываются цели, установки и ценности, в том числе и семейные», – пояснила психолог.

Не редко чайлдфри становятся те, кто вырос в неполных семьях. Такие люди берут пример со своих родителей, вырастают одиночками и уже боятся брать на себя ответственность, добавила Боброва.

«В любом человеке заложен ген отцовства и материнства. Вопрос – почему родительство их пугает? Возможно, некоторые относят себя к чайлдфри, чтобы не показать свою боль из-за неудач в личной жизни, у кого-то просто не получается забеременеть из-за состояния здоровья, и они из-за этого очень несчастны. Зачем показывать свою боль, ведь проще сказать, что вот я – чайлдфри!» – рассуждает практикующий психолог.

Чайлдхейтеры, устраивающие травлю детям, – это уже психологически нездоровые люди, считает Ирэн Боброва.

«Я сталкивалась с такими. Это те люди, которые считают, что раз мне плохо, то я сделаю другим еще хуже, чтобы моя боль не казалась такой сильной. Они совершают своего рода самоповреждение, когда душевную боль заменяют физической. Такие люди могут издеваться над животными. Это психически нездоровые люди, им нужно обращаться за помощью к профильным специалистам», – высказалась Боброва.

На вопрос, действительно ли нужно запретить в стране пропаганду чайлдфри, практикующий психолог ответила коротко: любое движение или пропаганда должны быть нацелены на развитие общества, на гуманизм, а не на разрушение. Можно ли отнести к ним чайлдфри – ответ очевиден.

«Очень удобно назвать себя чайлдфри и снять с себя ответственность. Если они хотят об этом поговорить, то пусть обращаются к специалистам», – подытожила практикующий психолог.

Не редко чайлдфри становятся те, кто вырос в неполных семьях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чайлдфри подменяют ценности и рискуют подорвать здоровье

«Дети всегда были благословением Божиим в древности, таким благословением они остаются и в наше время. И не важно, как смотрит на это современный мир. Ведь союз мужчины и женщины – это Божественное установление. "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею". Это и есть Божия заповедь и благословение. Господь вверяет землю именно тем, кто будет "плодиться и размножаться"», – напоминает настоятель Свято-Троицкого храма села Кощаково иерей Ярослав Петрущенков.

По мнению священнослужителя, чайлдфри – феномен, который идет против человеческой природы. При этом активистов движения стоит отделить от тех, кто не может иметь детей из-за бесплодия, и тех, кто дал Богу обет безбрачия, например монахов.

«Мы живем в парадоксальное время, когда многодетность уже не является необходимостью. Как во времена крестьянства и купечества нужны были помощники. Содержание детей связано с большими затратами – именно этим оправдывают свое нежелание рожать детей современные люди. В то время как современная техника, обилие продуктов, возможности развития могут существенно облегчить труд молодой мамы. И мы видим, что причина нежелания рожать детей кроется не в том, что для этого нет условий. Здесь идет подмена ценностей», – рассуждает отец Ярослав.

Отец Ярослав: «Стоит отметить, что чайлдфри не отказываются от сексуальных отношений. Они используют разные виды контрацепции, в том числе аборт, что может отразиться на здоровье, довести до бесплодия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Разница чайлдфри с чайлдхейтерами состоит в том, что первые могут нагуляться, захотеть создать семью и родить детей, вторые – нет, и более того, они активно ведут свою пропаганду, считает настоятель храма.

«Стоит отметить, что чайлдфри и им подобные не отказываются от сексуальных отношений. Они используют разные виды контрацепции, в том числе аборт, что может отразиться на здоровье, довести до бесплодия. Вот и получается: что просили, то и получили. Намеренный отказ от рождения детей из эгоистических побуждений обесценивает брак и является несомненным грехом. Это в полной мере можно отнести к идее чайлдфри», – сказал отец Ярослав.

Очевидно, что отказ от рождения детей Церковь считает грехом. Идея не должна распространяться в обществе, особенно среди православных.

«"Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит". Что же касается отношения православных к чайлдфри вне Церкви, то тут нам следует вспомнить слова апостола Павла: "Внешних же судит Бог"», – процитировал слова святого настоятель Свято-Троицкого храма иерей Ярослав.