Волынец: «Ярые противники запрета пропаганды чайлдфри – люди, не сумевшие создать семьи»

Шквал критики в адрес Уполномоченной по правам ребенка в РТ Ирины Волынец вызвали ее слова по поводу домашних питомцев и скрытой пропаганды чайлдфри. Одни блогеры упрекнули ее в жестокости, другие сделали выводы, что детский омбудсмен не видит реальной причины спада рождаемости – социальной напряжённости в стране. Волынец ответила и тем и другим.

Ирина Волынец выразила сомнения в необходимости тратить площадь рекламных баннеров «на призыв заботиться о животных» , а не на рекламу, направленную на повышение демографии Фото: © Владимир Васильев

«Щенки — вот кто срывает планы по рождаемости!»

Шум в блогосфере наделал комментарий, который Ирина Волынец дала одному из татарстанских изданий. Впоследствии он был растиражирован федеральными СМИ. Детский омбудсмен выразила сомнения в необходимости тратить эфирное время или площадь рекламных баннеров на улице «на призыв заботиться о животных», а не на рекламу, направленную на повышение демографии.

«Вы обращали внимание, как называют сейчас домашних животных? Многие обращаются к ним "мой мальчик", "моя девочка", "сыночек", "доченька" и так далее. Это разве не подмена понятий?» — отметила в комментарии Волынец.

В итоге на детского омбудсмена Татарстана ополчились как зоозащитники, так и сторонники углубления социальных реформ.

«Видимо, Ирина не слышала речь Президента РФ В. Путина в ноябре 2016 года. О не менее насущной проблеме в России – о бездомных животных. И о его призыве гуманного решения этой проблемы. А также не слышала о поручениях Президента в 2020 и 2021 году. Поручениях Правительству о разработке Программ по ответственному обращению с животными», – написала одна из зоозащитниц на своей странице «ВКонтакте».

«Теперь в недостаточной фертильности виноваты ждущие хозяев в приютах бездомные щенки и котята», – возмущаются в одном из телеграм-каналов Фото: © Владимир Васильев

Более жесткие комментарии по теме выступления Ирины Волынец были опубликованы в телеграмм-каналах.

«Как мы видим, на логике “видеоигры виноваты в школьных расстрелах” сверхразумы не остановились, теперь в недостаточной фертильности виноваты ждущие хозяев в приютах бездомные щенки и котята, а также — мы снова не шутим! — отсутствие “плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете”. Не бедность, не отсутствие перспектив и достойно оплачиваемой работы в регионах, не полное отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Щенки — вот кто срывает планы по рождаемости! Котенок — вот угроза будущему нации!» - написали в телеграмм-канале «Неудаща».

В свою очередь блогер Альберт Бикбов написал, что в современной России само устройство общества невольно пропагандирует чайлдфри. «Рождение ребенка - это сегодня огромные расходы, как времени, сил, так и денежные. В отношении денежных можно утверждать, что расходы на детей выросли в последнее время просто в геометрической прогрессии. Например, собрать ребенка в школу десять лет назад было намного дешевле. Или плата за обучение в ВУЗе выросла, или просто одеть, обуть, накормить ребенка... И просто тревога за дальнейшую судьбу ребенка - у общества нет ярко сформированного образа будущего и, соотвественно, представления о том, какое место займут дети в этом будущем. Вот где самая настоящая пропаганда чайлдфри!» - написал он в своем телеграмм-канале «Bikbov.guru».

Забота о животных не должна заменять рождение детей, а привязанность к братьям нашим меньшим не должна подменять собой семью, считает детский омбудсмен Фото: © Владимир Васильев

«Агрессия, проявленная комментаторами, является свидетельством, что я попала в болевую точку»

Сама Ирина Волынец считает, что в СМИ переиначили ее слова.

«Заботиться о животных, конечно, доброе благородное дело, у нас дома по просьбе наших четверых детей вообще целый зоопарк: собака, кошка, крысы. При этом забота о животных не должна заменять рождение детей, а привязанность к братьям нашим меньшим не должна подменять собой семью и отношения с близкими. Вы заметили, что собак и кошек всё чаще называют “сыночками” и “доченьками”? Вы считаете это нормальным? Конечно, личное дело каждого завести хоть трёх псов вместо детей, но если мы оцениваем содержание социальной рекламы, то она должна работать на решение государственных задач. И как только они будут решены — можно заняться всеми остальными вопросами», - отметила детский омбудсмен.

Она пояснила, что в Москве наружная реклама вовсю призывает взять собаку из приюта, в то же время нет рекламных плакатов, где изображена счастливая многодетная семья, где написано, что семья — это лучшее место на свете.

«Для чего нужна социальная реклама? Для решения государственных общественно-значимых задач. Полагаю, что задачи следует решать в приоритетном порядке», - подчеркнула Уполномоченная по правам ребенка в РТ.

По мнению Волынец, против популяризации института брака и запрета пропаганды чайлдфри в России выступают те, кто по каким-то причинам не сумел создать собственные семьи и обзавестись детьми.

Нет рекламных плакатов, где написано, что семья — это лучшее место на свете, зато много рекламы, призывающей взять собаку из приюта Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самая большая ложь - это ложь самому себе. Каждый из нас в глубине души знает правду. Самые сильные эмоции вызывает то, что нас по-настоящему волнует. Поэтому самыми ярыми противниками запрета пропаганды чайлдфри являются люди, не сумевшие создать семью с детьми. Заметим – не те, кто не хотел, а те, кто не смог. Однако, в целях самосохранения психика устроена таким образом, что после неудачи люди склонны убеждать себя в том, что им это не очень-то и хотелось. И всё-таки однажды действие наркоза самообмана заканчивается, и человек просыпается в жестокой действительности наедине со своей болью. Вот откуда такая ненависть к тем, кто называет вещи своими именами и будит души от забытья. Агрессия, проявленная некоторыми комментаторами, является очевидным свидетельством того, что в своей оценке происходящего я попала в их болевую точку. Мне искренне жаль людей, которым горько осознавать эту простую истину, и я от всей души желаю им счастья — ведь счастливые злыми не бывают. На самом деле эта агрессия не к точке зрения другого человека, а к самому себе и своей жизни, налицо глубочайший внутренний конфликт. Где тонко, там и рвётся. Кроме по-настоящему несчастных бездетных только недалёкие не могут понять, что пропаганда благоустройства собак в таких неуемных количествах занимает место социальной рекламы многодетных семей, заботы о стариках и детях в приютах», - пояснила детский омбудсмен.