news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 19 августа 2025 14:12

Отгрузка в двух агломерациях Татарстана к 2030 году превысит 20 млн тонн

Читайте нас в
Телеграм
Отгрузка в двух агломерациях Татарстана к 2030 году превысит 20 млн тонн
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отгрузка в Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях к 2030 году превысит 20 млн тонн. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях генерируется большое количество грузов, очень большая доля экспортного товара. Это машиностроение, химия, нефтехимия, удобрения. Поэтому мы здесь плотно работаем по перевозке грузов по железной дороге», – рассказал глава Миндортранса РТ.

По его словам, на сегодня более 15 млн тонн грузов вывозится и около 19 млн тонн товаров завозится в эти агломерации.

Развитие экспортного потенциала соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#форум РОСТКИ #грузоперевозки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025