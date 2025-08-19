Отгрузка в двух агломерациях Татарстана к 2030 году превысит 20 млн тонн

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отгрузка в Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях к 2030 году превысит 20 млн тонн. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях генерируется большое количество грузов, очень большая доля экспортного товара. Это машиностроение, химия, нефтехимия, удобрения. Поэтому мы здесь плотно работаем по перевозке грузов по железной дороге», – рассказал глава Миндортранса РТ.

По его словам, на сегодня более 15 млн тонн грузов вывозится и около 19 млн тонн товаров завозится в эти агломерации.

Развитие экспортного потенциала соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».