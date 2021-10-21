Отели в Казани пока не фиксируют повышение спроса на период нерабочих дней в России

Предприятия гостиничного бизнеса в Казани пока не отмечают повышение спроса на период нерабочих дней, объявленных в России 30 октября – 7 ноября, сказали ИА «Татар-информ» представители отрасли.

«Работа идет в штатном режиме. Проводятся все запланированные мероприятия и заселение гостей. Для этого им не требуется предъявлять QR-код о вакцинации, этого нет в ограничительных мерах, которые мы строго выполняем», – сказали в объединенном отделе продаж двух гостиниц – «Шаляпин Палас Отель» и «Гранд Отель Казань».

Там заметили, что число мероприятий немного сократилось, по инициативе самих организаторов. Повышенного спроса на бронирование номеров в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября они пока не фиксируют.

«Сейчас трудно сказать, как именно пройдет бронирование на осенние каникулы, возможно, на уровне прошлого года. Но о возросшем интересе к этим датам пока ничего не говорит, это точно», – уточнила собеседница.

Примерно такая же ситуация и в гостинице «Волга». Но там сообщили об отмене ряда ранее забронированных номеров.

«Больших снятий брони нет. Только две группы отменили. Из Московской и Калужской областей. Мы их были готовы принять – у них появились свои причины не приезжать. В целом бронирование мы держим на хорошем уровне. Сейчас, пока нет 100-процентного охвата вакцинацией наших сотрудников, нам разрешено держать наполняемость номерного фонда на уровне 50%», – рассказала генеральный директор «Волги» Надежда Исхакова.

Она уточнила, что гостиница сама временно ограничила прием заявок на проведение мероприятий.

Администратор хостела Monte-Carlo Ирина сообщила, что у них также пока нет изменений в работе.

«Работаем, как всегда. Повышенного интереса к бронированию номеров мы не наблюдаем. Что будет дальше – не знаем, видите же сами, как все меняется каждый день. Поэтому трудно сказать, как именно пойдет наша работа в ближайшее время», – сказала собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников, о чем сообщало ИА «Татар-информ».