Отечественные семена заняли 83% всех семеноводческих посевов в России

Отечественные семена в этом году заняли более 80% всех семеноводческих посевов в России. Об этом сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов на первом Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле – 2024» в Казани.

«В этом году 83% всех семеноводческих посевов в России высеяно отечественными семенами. То есть в этом плане мы вплотную приблизились к индикатору доктрины продовольственной безопасности», – рассказал докладчик.

Некрасов добавил, что России нужны пластичные сорта зерна для сложных условий возделывания. «Может быть, за исключением 2022 года простых условий и не было. В этом году мы наблюдаем значительное превышение нормы осадков на большей части европейской территории России. Это приводит к тому, что значительная часть хлебов у нас полегла. Поэтому устойчивость к полеганию – это параметр номер два», – заявил он.

Кроме того, по словам спикера, необходимо создание гибридов яровой ржи. На большей территории России эта культура не выращивается из-за того, что там вымерзают озимые. «Поэтому яровые гибриды, которые появились в отдельных странах, будут хорошим толчком для российского производства этой традиционной для нас культуры», – отметил он.

Некрасов подчеркнул, что необходимо также создание сортов ячменя для пивоварения. Что касается риса, то селекционерам нужно поработать над повышением его урожайности, сокращением сроков вегетации. «Чтобы эта культура могла продвигаться на север, завоевывая новые площади», – пояснил он.

Представитель Минсельхоза заметил, что отечественных сортов нута и чечевицы не так много. «Здесь видим серьезную заинтересованность бизнеса в активизации взаимодействия с отечественной селекцией. Бизнес готов финансировать подобные проекты, участвовать в них, чтобы получить отечественные сорта зернобобовых культур», – сказал он.

По словам директора департамента, в серьезной зависимости от иностранных поставок Россия находится по озимому рапсу. Поэтому нужны отечественные гибриды.