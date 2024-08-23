Оксана Лут: «Татарстан – это Мекка сельского хозяйства не только ПФО, но и всей России»

Оксана Лут вместе с Рустамом Миннихановым торжественно открыла агробиотехнопарк Казанского государственного аграрного университета

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Биотехнологии пока на низком уровне развития»

Это первый приезд министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Татарстан после назначения на должность. Сегодня она вместе с Раисом республики Рустамом Миннихановым в рамках форума торжественно открыла агробиотехнопарк Казанского государственного аграрного университета. Учебно-производственный комплекс площадью 211 га расположился в селе Нармонка Лаишевского района.

«В Татарстане развиваются IT-парки, промпарки. И наконец-то появился агробиотехнопарк. Республика хотя и промышленная, но сельское хозяйство у нас тоже является важным сегментом экономики. Без научного развития в современных условиях быть конкурентным сложно», – сказал Минниханов на церемонии открытия.

Раис РТ выразил надежду на то, что работа агробиотехнопарка будет важна не только для региона, но и для всей России. Лут тоже надеется, что агробиотехнопарк станет площадкой для развития отечественной селекции. По ее словам, большой прорыв в селекции ожидается уже в этом году по подсолнечнику, сахарной свекле и другим культурам.

По мнению министра, агробиотехнопарк также может стать площадкой для развития биотехнологий. «Надеемся, что привлечем нужных партнеров к этой работе. Потому что если селекция и генетика у нас находятся на каком-то приемлемом уровне, есть база, от которой можем оттолкнуться, то биотехнологии пока на низком уровне развития. Нам предстоит сделать огромный скачок в течение ближайших шести лет. И надеемся на поддержку Татарстана в этом вопросе», – отметила она.

Учебно-производственный комплекс площадью 211 га расположился в селе Нармонка Лаишевского района Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ожидаем от Татарстана вклада в наш план по объему производства молока к 2030 году»

На форуме в Казани Лут заявила: «Татарстан — это фактически Мекка сельского хозяйства и науки не только Приволжского федерального округа, но и в принципе всей России».

«На протяжении последних лет идет постоянное увеличение объемов производства по всем направлениям. На растениеводство, конечно, оказывает влияние погода. Есть определенные зоны, связанные с рискованным земледелием», — заметила она.

Министр добавила, что засуха «накрывает» Татарстан последние несколько лет, но тем не менее в регионе планомерно увеличивается производство базовых культур. «Нужно смотреть более правильно на севооборот, менять его в зерновых и технических культурах в связи с изменениями климатических условий, чтобы увеличивать объемы производства», — считает она.

Лут подчеркнула, что в отрасли животноводства Татарстан — главный центр производства молока в Поволжье. По ее словам, в республике каждый год увеличиваются его объемы, запускаются новые промышленные проекты.

«И мы ожидаем от Татарстана вклада в наш план по объему производства молока к 2030 году, который должен составить 39 млн тонн. Здесь у нас отдельное направление с республикой именно по этому сектору», — заявила спикер.

Кроме того, в Татарстане ежегодно растет переработка собственного сырья. Перерабатывается также сырье других регионов, продолжила глава Минсельхоза.

Оксана Лут отметила, что Татарстан – один из немногих регионов, который продолжает в этом году увеличивать экспорт Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстану удается увеличивать экспорт как по тоннажу, так и по деньгам»

Татарстан – один из немногих регионов, который продолжает в этом году увеличивать экспорт, отметила Лут.

«У нас в этом году сложная ситуация по экспорту. Мы увеличиваемся по тоннажу и снижаемся по цене, потому что достаточно низкие мировые цены. Но тем не менее Татарстану в этом году удается увеличиваться как по тоннажу, так и по деньгам», — констатировала министр.

По ее мнению, экспортный потенциал Татарстана поможет нарастить объем отгрузки продукции АПК за рубеж в 1,5 раза к 2030 году, а именно до уровня более $55 млрд.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что вопрос экспорта для России – ключевой. «Сейчас, может быть, нам надо сначала “накормить” себя семенами, а потом всех остальных. Но если так думать, то мы будем двигаться не очень поступательно, а нам надо двигаться быстрее», – сказала она.

Лут не исключила, что через какое-то время в России могут появиться культуры, не характерные для нашей страны. Это будет зависеть от работы селекционеров.

При этом, по ее словам, такие культуры не обязательно выращивать на территории России, можно создавать совместные предприятия с другими государствами, чтобы производить их там. «К этому будем стремиться, для нас это основная задача», – заметила спикер.

В новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» будет два базовых направления – селекция и генетика Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В республике можно разместить большой биотехнологический кластер»

В новом национальном проекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» будет два базовых направления – селекция и генетика, а также биотехнологии, рассказала глава Минсельхоза.

Развитие первого направления обеспечит Россию семенами отечественной селекции к 2030 году на уровне 75%. Для продвижения второго направления может быть задействован в том числе и Татарстан.

Так, по мнению Лут, в республике есть возможность создать биотехнологический кластер по производству органических аминокислот и витаминов.

«Сегодня прошла встреча с "Татнефтью", на которой обсудили перспективы развития биотехнологий в Татарстане. Считаем, что в республике можно разместить большой биотехнологический кластер по производству всех необходимых России органических аминокислот, витаминов. Здесь много направлений, которые можно реализовывать», – рассказала министр сельского хозяйства.

Согласно указу Президента России Владимира Путина о национальных целях развития РФ, объем производства продукции АПК к 2030 году должен вырасти не менее чем на 25%, напомнила Лут.

«Чтобы это сделать, нужно технологически себя обеспечить. Пока мы находимся на разных уровнях по селекции и семеноводству: где-то заложена хорошая база, где-то – нулевая отметка, и мы все импортируем», – подчеркнула она.

С 2015-го по 2022 год в России было создано 32 селекционно-семеноводческих центра Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Селекция становится отдельной отраслью, которая работает исключительно для бизнеса»

В рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» планируется выделить отдельный федеральный проект по поддержке селекции и генетике растений и животных, сообщила Лут. «Но уже сейчас мы видим первые результаты этого движения даже без национального проекта», – добавила она.

Так, например, с 2015-го по 2022 год в России было создано 32 селекционно-семеноводческих центра. Они появились в научных организациях. «А за 2023–2024 годы мы уже профинансировали 20 селекционно-семеноводческих центров. Это частные компании, которые начали заниматься этим бизнесом. Сейчас все селекционеры фактически поднимают голову. Селекция становится отдельной отраслью, которая работает исключительно для бизнеса», – заявила министр.

В связи с этим, по ее мнению, важно обеспечить взаимодействие бизнеса с селекционерами и семеноводами. Последние в свою очередь должны работать по задачам бизнеса.

«Сельхозтоваропроизводитель должен быть доволен разрабатываемыми гибридными сортами. Они должны быть эффективными и приносить доход, чтобы дальше развиваться. Мы получаем задачу от сельхозтоваропроизводителей, селекционеры разрабатывают необходимый гибрид, семеноводы правильно выращивают семена, чтобы дальше начинать этот цикл по новой. Поэтому уверены, что в рамках национального проекта мы сможем продолжить эту работу», – сказала Лут.

Оксана Лут: «За последние 20 лет мы потеряли пласт селекционеров, научных кадров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Людей, которые что-то придумают, надо находить, начиная со школы»

Актуальным вопросом для агропромышленного комплекса остается дефицит специалистов и научных работников, отметила глава Минсельхоза.

«За последние 20 лет мы потеряли пласт селекционеров, научных кадров. Не знаю, как в других отраслях, но в нашей точно мы не обращали на это внимание. Это большое упущение», – подчеркнула она.

Поэтому сейчас разрабатывается отдельная программа по подготовке научных работников. «В рамках национального проекта будет отдельный блок по подготовке научных кадров. Это очень кропотливая работа. Потому что селекционер – это мозг. Людей, которые что-то придумают, надо находить, начиная со школы. Совместно с вузами, научными институтами и бизнесом будем этим заниматься», – сказала Лут.

Она заверила, что государство будет «заботиться о научных сотрудниках, следить за ними, находить их и взращивать».

«Все знают, что у нас сейчас сложная ситуация с кредитованием, учитывая инфляцию и ключевую ставку. Но направление, которое связано с селекцией и генетикой, будет ближайшие шесть лет приоритетным. Даже если у нас не будет по какой-то причине денег по госпрограмме, на селекцию и генетику мы деньги найдем, как на финансирование льгот, так и на капитальные заказы. Поэтому здесь всем надо входить в национальный проект, деньги мы точно найдем», – заключила министр.

Раис РТ подчеркнул, что Татарстан — крупный агропромышленный регион, и республика выделяет достаточно большие средства на сельское хозяйство Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ученые рассказали, что у нас хороший прогресс»

Всероссийский форум селекционеров и семеноводов теперь планируется проводить каждый год, сообщил Минниханов.

«Это пойдет на пользу и Татарстану, и всей России. Будем более серьезно готовиться. Благодарю, что вы здесь, и сразу приглашаю на форум на следующий год», — сказал Оксане Лут руководитель республики.

Раис РТ подчеркнул, что Татарстан — крупный агропромышленный регион, и республика выделяет достаточно большие средства на сельское хозяйство. «В Татарстане действуют федеральные программы по животноводству, мелиорации, известкованию. И без серьезной федеральной поддержки добиться таких результатов, которые сегодня есть у нас, было бы сложно», — отметил он.

Минниханов также заметил, что без развития науки невозможно добиться конкурентоспособности.

«Сегодня увидели гибридные сорта. Мы еще 10 — 15 лет назад даже не мечтали о том, что у нас будет такой подсолнечник с высокой урожайностью. Ученые рассказали, что у нас хороший прогресс. И наша конкурентность будет зависеть от того, как мы готовы к вызовам», — заявил он.